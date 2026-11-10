I ministri Giorgetti e Pichetto Fratin riattivano il meccanismo delle accise mobili con l'extra gettito IVA: fino a 4,9 centesimi in meno

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ANSA Sconto diesel -4,9 centesimi fino al 23 novembre.

Ritorno dello sconto sulle accise dopo la breve interruzione a seguito della scadenza del precedente provvedimento. Il Governo ha reintrodotto il meccanismo delle accise mobili con un decreto firmato congiuntamente dal ministro dell’Economia Giorgetti e dal ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. Lo sconto scatta dal 10 novembre e resta in vigore per due settimane, fino al 23 novembre 2026.

Si tratta di un taglio di 4,9 centesimi di euro al litro considerando anche l’IVA. Il decreto non ha bisogno di un nuovo stanziamento: per compensare le minori entrate derivanti dal taglio delle accise sul gasolio, il Governo utilizzerà 43,2 milioni di euro provenienti da una parte del maggior gettito IVA registrato dal 1° al 31 ottobre 2026.

Torna lo sconto sul gasolio

Il ministro dell’Economia e il ministro dell’Ambiente hanno firmato il decreto che taglia le accise sul diesel grazie al meccanismo delle accise mobili. Il gasolio in questo modo torna a beneficiare di uno sconto fino al 23 novembre 2026.

Il taglio è dovuto alla riduzione rispetto all’aliquota ordinaria di 672,90 euro per 1.000 litri. Calando a 632,90 euro per 1.000 litri, la differenza è di 40 euro ogni 1.000 litri, cioè 4 centesimi al litro. Considerando anche l’IVA al 22% che si applica sul prezzo comprensivo delle imposte, il beneficio arriva a circa 4,9 centesimi al litro.

Dopo una breve pausa, lo sconto si applica dal 10 al 23 novembre 2026. Si prevede poi un nuovo decreto che attivi nuovamente il meccanismo delle accise mobili dopo il 23 novembre.

Come funziona il meccanismo?

Il meccanismo delle accise mobili sembra destinato a perdurare per tutto il periodo di crisi e di aumento dei prezzi del carburante. Questo strumento permette di ridurre le accise in base a quanto aumenta il prezzo del petrolio. Infatti, lo Stato incassa di più con l’IVA, perché questa si applica in percentuale e cresce insieme al prezzo del prodotto.

Con il meccanismo delle accise mobili, queste maggiori entrate possono essere utilizzate per ridurre temporaneamente le accise, attenuando così l’aumento del prezzo finale pagato alla pompa di benzina.

La copertura della riduzione arriva quindi dagli stessi rincari. Nello specifico, il nuovo decreto utilizza 43,2 milioni di euro provenienti dal maggior gettito IVA registrato tra il 1° e il 31 ottobre 2026.

Caso Slovenia: benzina a 1,5 euro al litro

Mentre l’Italia cerca risorse per tagliare le accise entro il minimo stabilito per legge, in un altro Paese è stato dato l’ok per scendere al di sotto di quel limite. In Slovenia è stato infatti autorizzato il taglio delle accise sui carburanti sotto i livelli minimi europei.

Bruxelles ha dato il via libera al taglio delle accise sui carburanti per un periodo di sei mesi. In questo modo i prezzi dei carburanti possono scendere fino a:

-0,12 euro per la benzina;

-0,10 euro per il gasolio.

Il risparmio su un pieno da 50 litri è di circa 6 euro. I prezzi dei carburanti in Slovenia scenderanno da martedì 10 novembre per sei mesi, grazie all’ok di Bruxelles.

È una notizia positiva non soltanto per gli sloveni, ma anche per gli automobilisti italiani di confine che da martedì 10 novembre potranno varcare la frontiera e acquistare la benzina a 1,506 euro al litro (0,12 euro in meno rispetto alla scorsa settimana).