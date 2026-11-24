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iStock Terminata la riduzione fiscale di 4,88 centesimi al litro sul diesel, senza una nuova proroga del Governo. Un pieno da 50 litri potrebbe costare 2,44 euro in più

Da martedì 24 novembre 2026 non è più in vigore lo sconto sulle accise del gasolio, pari a 4,88 centesimi al litro considerando anche l’Iva. La misura, prorogata dal Governo il 10 novembre per altre due settimane, è scaduta senza un nuovo rinnovo. Il ritorno all’aliquota piena potrebbe provocare un aumento del prezzo del diesel, ma le prime rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) non mostrano ancora rincari. Secondo l’Osservatorio ministeriale, il prezzo medio nazionale del gasolio self service è di 2,196 euro al litro, mentre quello della benzina si attesta a 1,939 euro.

Stop al taglio delle accise sul gasolio, cosa cambia dal 24 novembre

Il Governo aveva prorogato la riduzione delle accise attraverso un decreto interministeriale, valido dal 10 al 23 novembre. Lo sconto era pari a 4 centesimi al litro di accisa, che diventavano 4,88 centesimi considerando l’Iva. Il provvedimento era stato finanziato attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili, che permette di utilizzare parte delle maggiori entrate Iva derivanti dai rincari energetici per ridurre temporaneamente la tassazione sui carburanti. Con la scadenza del decreto, il gasolio torna a essere soggetto all’aliquota ordinaria. Non significa che tutti i distributori debbano aumentare automaticamente il prezzo alla pompa dello stesso importo. Il costo finale dipende anche dalle quotazioni internazionali, dalle scelte delle compagnie petrolifere e dai margini applicati nella distribuzione.

Prezzi benzina e diesel oggi 24 novembre, i dati del Mimit

Nonostante la fine dello sconto fiscale, i prezzi medi dei carburanti risultano leggermente inferiori rispetto al 23 novembre. La benzina registra una diminuzione di 0,2 centesimi al litro, mentre il gasolio scende di 0,1 centesimi. Le rilevazioni della mattina potrebbero però riflettere ancora i prezzi applicati quando era in vigore l’agevolazione. Per verificare l’effetto effettivo della scadenza delle accise sarà quindi necessario osservare i listini dei prossimi giorni.

Quanto costa un pieno di diesel senza lo sconto sulle accise

La fine dello sconto da 4,88 centesimi potrebbe comportare una maggiore spesa di 2,44 euro per un pieno da 50 litri, se l’intero aumento fiscale venisse trasferito ai consumatori. L’impatto potenziale cambia in base alla quantità di carburante acquistata:

Pieno da 30 litri: 1,46 euro in più.

Pieno da 40 litri: 1,95 euro in più.

Pieno da 50 litri: 2,44 euro in più.

Si tratta di simulazioni, non di aumenti già registrati presso i distributori. Rispetto al 2 novembre, inoltre, il prezzo medio della benzina è diminuito da 2,010 a 1,939 euro al litro, con un risparmio di 3,55 euro su 50 litri. Nello stesso periodo il diesel è passato da 2,240 a 2,196 euro al litro, con una riduzione della spesa di 2,20 euro per un pieno.

Eni valuta il tetto ai prezzi dei carburanti fino al 31 dicembre

Nel frattempo si valuta una proroga del price cap di Eni, il tetto ai prezzi applicato sulla rete Enilive. L’amministratore delegato Claudio Descalzi ha ribadito l’intenzione di mantenere il meccanismo fino al 31 dicembre 2026, precisando che sono in corso valutazioni sulle condizioni di applicazione. Il tetto era stato introdotto per limitare gli effetti dei rincari energetici sui consumatori. Anche altre compagnie, tra cui Q8, hanno annunciato iniziative analoghe fino alla fine dell’anno.

Petrolio in calo, perché benzina e diesel potrebbero costare meno

A contenere i prezzi potrebbe contribuire anche la diminuzione delle quotazioni internazionali del petrolio. Il Brent è sceso intorno agli 86 dollari al barile, dopo aver superato i 110 dollari alla fine di ottobre. Tra i fattori che hanno favorito il ribasso figurano l’aumento delle forniture dal Medio Oriente e la ripresa di alcune infrastrutture petrolifere in Libia. La diminuzione del greggio non si traduce necessariamente in uno sconto immediato alla pompa. I prezzi dipendono anche dal costo dei prodotti raffinati, dai tempi di approvvigionamento e dalle politiche commerciali dei distributori.