Gli affitti nel 2026 potrebbero costare di più. A dirlo è l’analisi di Immobiliare.it, condotta sulle 12 principali città italiane. Secondo le previsioni, tra inizio 2026 e fine 2026 i canoni risulteranno aumentati più dei prezzi di vendita. Questo significa che avere una casa in affitto costerà +8,1%, rispetto ad acquistare nel corso di questo nuovo anno una casa, che risulterà comunque con un prezzo maggiorato di +3,1% rispetto allo scorso anno.
Le città dove si contano incrementi più elevati non saranno Milano e Roma, come ci si può aspettare, ma Bari e Firenze.
Indice
Quanto costa un affitto nel 2026?
Per chi ha il canone fissato da un contratto, non c’è nulla da temere, ma per chi invece sta per firmare un nuovo contratto i prezzi degli affitti potrebbero risultare più alti rispetto allo scorso anno. Il mercato immobiliare continua a essere piuttosto ostile per gli italiani.
Tutte le 12 principali città analizzate nello studio di Immobiliare.it risultano in aumento. Non si tratta di un dato relativo a tutto il territorio italiano, ma di una media su cosa aspettarci durante il 2026.
Le città che registrano gli incrementi più significativi, secondo lo studio, saranno Bari e Firenze.
Costo al metro quadro nelle principali città
A confronto, il 2025 risulta in ogni grande città più economico rispetto alle previsioni del 2026.
Nello specifico:
- a Bari si passerà da 13 a 14,2 euro/mq;
- a Firenze si passerà da 21,7 a 22,9 euro/mq;
- a Milano si passerà da 22,6 a 23,7 euro/mq;
- a Torino, da 12,7 a 13,7 euro/mq;
- a Roma si passerà da 18,5 a 19,2 euro/mq;
- a Bologna da 17,1 a 18 euro/mq;
- a Verona da 12,4 a 13 euro/mq;
- a Genova, da 10,6 euro/mq a 11 euro/mq;
- a Venezia si passerà da 16,1 a 16,3 euro/mq;
- a Napoli si passerà da 14,8 a 15,5 euro/mq;
- a Palermo da 9,4 euro/mq a 10 euro/mq;
- a Catania da 9,4 a 9,9 euro/mq.
Nella tabella i dettagli relativi ai prezzi al metro quadro previsti per dicembre 2026:
|
Affitti a Roma e Milano: panoramica dei quartieri
Immobiliare.it ha stilato una sottocategoria specifica per le due grandi città d’Italia, Roma e Milano. In queste due città si registrano aumenti medi del +5%, ma gli aumenti dei prezzi dei canoni d’affitto variano molto da quartiere a quartiere.
A Milano, per esempio, si registra una media del +5% rispetto al 2025, ma bisogna fare un confronto tra i quartieri per capire davvero a quanto ammonta l’incremento previsto per il 2026.
Affitti per quartiere (mettiamo il quartiere con l’aumento minore a confronto con i quartieri con l’aumento maggiore):
- Navigli +3%;
- Centrale-Repubblica +7,8%;
- Solari-Washington +8,4%;
- Centro +9,2%.
A Roma, invece, l’aumento medio è del 4,2% rispetto al 2025.
Affitti per quartiere (mettiamo il quartiere con l’aumento minore a confronto con i quartieri con l’aumento maggiore):
- Termini-Repubblica -2,9%;
- Aventino-San Saba-Caracalla -2,4%;
- Prati-Borgo-Mazzini-Delle Vittorie +8,3%;
- Magliana-Trullo-Parco de’ Medici +7,2%.