Sono in arrivo nuove risorse per il Fondo di Garanzia per la Prima Casa. Il CdA di Consap ha infatti annunciato lo sblocco di ulteriori 30 milioni di euro per il sostegno agli under 36 nell’acquisto della prima casa.

È stato possibile con l’approvazione di un emendamento al decreto Omnibus, che sostiene proprio l’accesso al mutuo di giovani coppie, under 36 e famiglie numerose. Come dichiarato, il potenziamento dello strumento non può che aiutare sempre più under 36 a raggiungere una stabilità abitativa. Il Fondo di Garanzia, grazie alle recenti modifiche normative, resterà inoltre attivo fino al 2027 per tutte le categorie prioritarie.

Rifinanziato il Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia per la Prima Casa gestito da Consap riceve 30 milioni di euro aggiuntivi, grazie a un emendamento al decreto Omnibus approvato dalla Commissione Bilancio del Senato con il consenso di tutti i gruppi parlamentari. L’annuncio è stato dato dal presidente di Consap, Sestino Giacomoni, nel corso di una riunione del Consiglio di amministrazione.

Il rifinanziamento punta a sostenere soprattutto giovani coppie, under 36, famiglie monogenitoriali, conduttori di alloggi popolari e nuclei numerosi, già beneficiari delle garanzie potenziate introdotte con la legge di Bilancio 2025. In particolare, è stata confermata la garanzia statale fino al 90% per famiglie con almeno cinque figli e Isee fino a 50.000 euro, mentre l’estensione a tutte le categorie prioritarie resterà in vigore fino al 2027.

Secondo l’amministratore delegato di Consap, Vincenzo Sanasi d’Arpe, il Fondo non solo facilita l’accesso al credito per l’acquisto di un bene primario come la casa, ma agisce come leva per la natalità e il sostegno ai nuclei numerosi. L’emendamento, ha sottolineato il senatore Dario Damiani, è stato inserito anche in previsione di un aumento della domanda nella seconda metà dell’anno, favorito dalla riduzione dei tassi di interesse.

Come funziona il mutuo prima casa under 36?

Il mutuo prima casa under 36 è una misura agevolata destinata a chi non ha ancora compiuto 36 anni e possiede un Isee non superiore a 40.000 euro annui. Grazie al Fondo di Garanzia Consap, lo Stato copre fino all’80% del valore dell’immobile, percentuale che può arrivare al 90% per alcune categorie prioritarie, riducendo così il rischio per le banche e facilitando l’accesso al credito.

Questa garanzia consente anche di ottenere mutui con finanziamento fino al 100% del prezzo di acquisto, evitando di dover versare un anticipo consistente. Possono accedere:

giovani coppie;

famiglie monogenitoriali con figli minori;

conduttori di alloggi popolari;

famiglie numerose con almeno cinque figli e Isee fino a 50.000 euro.

Oltre alla garanzia, il mutuo under 36 prevede ulteriori agevolazioni fiscali:

esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale;

credito d’imposta pari all’Iva pagata per acquisti soggetti a Iva;

Quali banche offrono un mutuo al 100%?

Grazie al Fondo di Garanzia Consap, diverse banche italiane offrono mutui fino al 100% del valore dell’immobile per gli under 36. Tra gli istituti che aderiscono più frequentemente ci sono:

Intesa Sanpaolo;

UniCredit;

BNL BNP Paribas;

Crédit Agricole;

Banco BPM;

BPER Banca e alcune realtà del credito cooperativo.

L’adesione al Fondo è volontaria e può variare nel tempo. Per questo è consigliabile verificare sul sito di Consap l’elenco aggiornato degli istituti convenzionati o chiedere direttamente in filiale.

In genere, il mutuo al 100% prevede tassi leggermente più alti rispetto a un finanziamento con anticipo, ma per gli under 36 con Isee entro i limiti di legge le condizioni restano agevolate grazie alla garanzia statale, che riduce il rischio per la banca e facilita l’approvazione della domanda.