Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Acquistare una prima casa è sempre una sfida, a volte più complessa e altre volte più semplice. Per esempio, per chi può accedere a bonus e agevolazioni, l’acquisto della prima casa, anche per gli under 36, diventa un pochino più semplice. Di bonus e agevolazioni ce ne sono, riconfermati e nuovi. Per esempio, strumenti come mutui garantiti dallo Stato e incentivi legati alle case ad alta efficienza energetica permettono di accedere al mercato immobiliare con più tranquillità.

Certo, i prezzi rimangono ancora piuttosto ostili e, anzi, nel 2026 sono previsti in aumento, anche se in percentuale minore rispetto agli scorsi anni. Cerchiamo quindi di capire quali sono tutte le agevolazioni per gli under 36 che vogliono acquistare una casa nel 2026.

Prima casa under 36: cosa prevede la Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato lo spirito degli ultimi anni, ovvero sempre meno bonus a pioggia per l’acquisto della prima casa e una maggiore attenzione al sostegno al credito.

Tutto ruota intorno al mutuo prima casa, che viene confermato come agevolazione ed è supportato dal Fondo di garanzia statale. Si tratta della misura più efficace inserita nelle manovre per permettere ai giovani under 36 di acquistare un’abitazione anche senza troppe garanzie familiari.

Quali sono le agevolazioni fiscali?

Nel 2026 le agevolazioni fiscali dirette sono state ridotte. L’esenzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e anche il credito d’imposta Iva non sono più riconosciuti in via generalizzata.

Restano applicabili le ordinarie agevolazioni prima casa previste per tutti gli altri contribuenti, sempre nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e secondo i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Esenzione dell’imposta sostitutiva

Per i giovani under 36 esiste l’esenzione dell’imposta sostitutiva dello 0,25% applicata all’importo erogato. L’agevolazione, che viene riconosciuta dalla banca al momento della stipula del contratto di mutuo, è cumulabile con il Fondo di garanzia prima casa e consente un risparmio sui costi iniziali del finanziamento.

Bonus case green

Per chi acquista un’abitazione di nuova costruzione in classe energetica A o B, direttamente dal costruttore, è prevista un’ulteriore detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata al momento dell’acquisto.

Questa agevolazione è valida per tutte le età, ma può favorire soprattutto i giovani e l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica se combinata con un mutuo garantito dallo Stato.

Fondo di garanzia prima casa e garanzia statale

Il principale strumento di sostegno ai giovani che cercano casa è il Fondo di garanzia prima casa, ovvero lo Stato garantisce una quota del mutuo richiesto, facilitando l’accesso al credito. Per i giovani può arrivare fino all’80% del finanziamento o anche al 100% del valore dell’immobile, con condizioni di accesso più favorevoli rispetto ai finanziamenti ordinari.

Chi può accedere alle agevolazioni under 36?

Non basta essere giovani per poter accedere alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, che sia con il mutuo under 36 o con una serie di altre agevolazioni fiscali. Vanno rispettati alcuni requisiti specifici.

Troviamo:

non aver compiuto 36 anni nell’anno di stipula dell’atto di acquisto;

avere un Isee ordinario in corso di validità non superiore a 40.000 euro annui;

acquistare un immobile da destinare a prima casa e non classificato come abitazione di lusso;

non essere proprietari di altri immobili acquistati con agevolazioni prima casa, salvo i casi di vendita e riacquisto consentiti dalla legge.

Attenzione: l’Isee deve essere disponibile al momento della richiesta del mutuo o della stipula dell’atto notarile.