Affitti a Dublino, il costo medio supera quello di Londra: 2.384 euro

Fonte: 123RF Affitti a Dublino: quali sono le zone più economiche

Nel 2004 la percentuale di irlandesi proprietari di casa era del 81,80%, tra le più alte di Europa, oggi è scesa al 70%. Un crollo ancora più sorprendente considerando che si è verificato nonostante la continua crescita del tasso di occupazione irlandese, oggi al 79,1%, e dei salari: lo stipendio medio in Irlanda (50 mila euro annui) è infatti il terzo più alto d’Europa, dietro Danimarca e Lussemburgo e prima di Svezia e Finlandia. Come per il Regno Unito la principale ragione della crisi immobiliare irlandese è da cercare nel ritardo accumulato dai Governi nel realizzare politiche abitative lungimiranti e nell’esplosione del mercato degli affitti brevi. Risultato: in un decennio il costo medio per un affitto a Dublino è raddoppiato raggiungendo a gennaio 2024 la cifra record di 2.384 euro, un aumento del 2,6% su base annua che porta i prezzi medi degli affitti di Dublino a superare quelli di Londra che si attestano, a inizio 2024, a una media di costo mensile di 2.376 euro.

Dublino, le zone più economiche per l’affitto

Come per la capitale inglese trovare un alloggio conveniente per vivere in affitto a Dublino significa guardare alle zone periferiche meglio collegate con il centro, scegliendo preferibilmente le aree urbane ad affitto calmierato ovvero tutte le zone dove, con l’entrata in vigore nel 2021 del Residential Tenancies Act, il canone mensile delle locazioni non può superare i livelli di inflazione.

Abitare a Dublino, i quartieri meglio collegati per i pendolari

Situato nella periferia ovest di Dublino, Ballyfermot è quasi una città a sé stante a soli 7 km dal centro. Particolarmente ricca di zone verdi, tra cui il Phoenix Park uno dei parchi recintati più grandi al mondo, questo quartiere è la scelta più economica per affittare una casa a pochi chilometri dal centro di Dublino. L’affitto medio mensile per un bilocale a Ballyfermot è di 1.982 euro al mese. Un’altra opzione a metà strada tra il centro città e l’aeroporto di Dublino, è rappresentata dal quartiere Finglas circa 6 km a nord di Temple Bar, la zona più centrale di Dublino. La caratteristica principale di Finglas è l’aver mantenuto il suo carattere rurale da tipico villaggio irlandese, in particolar modo nelle zone più antiche del quartiere. Il costo medio mensile per prendere in affitto un bilocale a Finglas è 2.165 euro.

Affitto a Dublino, il quartiere con i prezzi più bassi

Un’altra soluzione per cercare un affitto economico a Dublino è il quartiere Clondalkin, nella periferia sud ovest della città. Leggermente più lontano dal centro, dista 10 km da Temple Bar, è tuttavia ben collegato sia via autobus che treno. Come per tutti i sobborghi irlandesi abbonda di zone verdi, in particolare Clondalkin è famoso per il Grange Castle Business Park, un campus aziendale immerso nella natura che ospita le divisioni sviluppo di aziende come Google, Pfizer e Microsoft. L’Ampia disponibilità di alloggi a Clondalkin e la distanza dal centro determina un costo degli affitti decisamente sotto la media dublinese, qui un bilocale va via in media per 1.848 euro al mese.

Case in affitto vicino al mare a Dublino

Guardando a est del centro di Dublino troviamo i quartieri che si affacciano sulla baia di Dublino, tra cui Blackrock una delle zone residenziali più ampie della periferia dublinese, a 8 km dal centro in direzione sud-est. Qui, oltre alle immancabili zone verdi tra cui la riserva naturale di Booterstown, ha sede il Blackrock College rinomato istituto scolastico sede di uno dei più antichi club di rugby dell’Irlanda, il Blackrock College Rugby Football Club fondato nel 1882. Il costo medio per l’affitto di un bilocale a Blackrock è di 2.295 euro.

Nuovi quartieri di Dublino, Ringsend l’ex zona industriale

Nel centro esatto della baia, a 4 chilometri da Temple Bar, si trovano l’antica periferia e il vecchio porto di Dublino, attorno ai quali ora sorge il distretto finanziario della città, Ringsend. Nonostante il forte processo di gentrificazione che ha cambiato completamente il volto del quartiere, Ringsend è una delle poche zone dove è ancora possibile trovare traccia dell’antico patrimonio industriale della città. La forte vocazione residenziale di questa zona è collegata al fatto che le aziende che si trasferiscono qui possono accedere a anni di sgravi fiscali a fronte della creazione di condomini e di posti di lavoro. Tuttavia qui i prezzi sono tra i più alti della città dal momento che la maggior parte degli edifici è di nuova costruzione, un bilocale a Ringsend costa in media 2.650 euro al mese.

Il costo degli affitti nel centro di Dublino

Lasciamo definitivamente la periferia per entrare nella cittadella dublinese e passare in rassegna il prezzo degli affitti nelle zone più centrali di Dublino. A Rialto, quartiere che ospita lo storico stabilimento della birra Guinness, un bilocale va via in media a 2.300 euro al mese. A Belfield dove ha sede la più grande Università irlandese il Dublin College, il prezzo per l’affitto di un bilocale scende raramente sotto i 2.500 euro e nel cuore della città, a Temple Bar, un bilocale in affitto costa in media 2.565 euro.