Mercato immobiliare di Bari, andamento e previsioni

Il fenomeno degli affitti brevi fa aumentare il costo delle abitazioni, a Bari vecchia i caratteristici "bassi" trasformati in loft per il mercato dell'accoglienza turistica

Fonte: TrueNumbers Comprare una casa a Bari a giugno 2024 costa, in media, 2.055 euro al mq.

Il taglio dei costi di finanziamento sui prestiti e sui mutui è finalmente arrivato. Giovedì 6 giugno la Banca Centrale Europea ha annunciato la prima, cauta, riduzione dei tassi d’interesse attraverso la quale il costo dei prestiti è stato tagliato di 25 punti base (-0,25), è la prima riduzione dal 2019. Tuttavia la Bce ha precisato che questo primo taglio al costo del denaro non rappresenta il segnale di un abbandono repentino della politica monetaria che punta a “raffreddare l’economia” ma, piuttosto, un nuovo punto dal quale monitorare “l’evoluzione delle pressioni sui prezzi” date dall’inflazione, come ha dichiarato Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea nonché presidente della Bundesbank.

Conviene comprare casa a giugno 2024?

Insomma, prima di settembre 2024 la possibilità di ulteriori tagli al costo del denaro è fuori discussione. Saranno molte, quindi, le famiglie italiane che aspetteranno la fine del 2024 per recarsi in banca a chiedere un mutuo, forti del fatto che nei primi mesi del 2025 il costo di un mutuo sarà sensibilmente più contenuto. Nel frattempo la cosa migliore da fare è tenere d’occhio il mercato immobiliare di Bari, iniziando con il salvare questo articolo nei preferiti per avere sempre a portata di mano l’infografica qui sotto con la classifica di tutti i quartieri di Bari per costo al mq, dal più caro al più economico.

Fonte: TrueNumbers

Il prezzo medio al metro quadro a Bari

Comprare una casa a Bari a giugno 2024 costa, in media, 2.055 euro al mq, in aumento del 7,87% rispetto a giugno 2023. Ma è tanto o poco? Per rispondere è utile sottolineare il prezzo medio delle case in Italia, scopriamo così che il costo per comprare un appartamento a Bari è lievemente più alto della media nazionale che, a maggio 2024, si attesta a 2.048 euro al metro quadro come mostrano le rilevazioni di Immobiliare.it. Insomma il costo delle case a Bari è quasi esattamente quello medio delle case del Paese, siamo molto distanti dagli altri prezzi di Bologna e Milano, ma anche da quelli bassi di Torino o Palermo.

Comprare casa a Bari, le zone più economiche

Le case più economiche di Bari si trovano nei quartieri della zona occidentale della città, quelli che rappresentano l’estrema periferia ovest quella che confina con i comuni di Bitonto e Modugno, ovvero i quartieri San Paolo e Stanic. Il quartiere San Paolo, chiamato dai baresi semplicemente “Il Quartiere” o “Cep” (Centro di edilizia popolare), è il primo quartiere di edilizia residenziale pubblica della città nonché il quartiere più grande di Bari. Il quartiere San Paolo, dove si trova l’ospedale omonimo, è attualmente destinatario di interventi di riqualificazione e di potenziamento dei servizi anche grazie alla destinazione dei fondi del PNRR. Un appartamento da 100 mq nel quartiere San Paolo di Bari costa, in media, 154mila euro.

Bari, i quartieri più economici vicino al mare

Una scelta per prendere casa vicino al mare a Bari, rimanendo sotto la soglia dei duemila euro, è rappresentata dai quartieri Palese e Santo Spirito della periferia nord di Bari. Santo Spirito è cresciuto attorno al suo porticciolo che rappresenta il tratto distintivo di questo quartiere tra i più turistici della città. Questa zona di Bari è nota per le sue ville, spesso antiche, e per il suo lungomare tramite il quale si raggiunge, procedendo verso il centro città, il quartiere limitrofo di Palese. Un appartamento da 100 mq nei quartieri Palese e Santo Spirito costa in media 192mila euro.

Quanto cosa una casa a Bari Vecchia

San Nicola è il quartiere storico della città di Bari. Detto Bari Vecchia dai suoi abitanti, il quartiere racchiuso tra i due porti di Bari (porto Vecchio e porto Nuovo) è costellato di chiese, palazzi storici e monumenti, tra cui il castello Svevo (ora museo) e la basilica di San Nicola. Bari Vecchia, nota per la sua intricata rete di stradine e per i famosi “bassi” di Bari, le tipiche abitazioni al piano terra che negli ultimi anni si sono trasformate in strutture di accoglienza turistica private in seguito al boom degli affitti brevi, rappresenta una zona ideale per un investimento immobiliare che difficilmente andrà in contro a svalutazione: un appartamento da 100 mq a Bari Vecchia costa, in media, 251mila euro.

Le zone più esclusive per prendere casa a Bari

La zona più moderna di Bari, costituita in prevalenza da recenti costruzioni circondate da numerose aree verdi, è quella di Poggiofranco a ovest del centro storico. Questa è l’area della città ritenuta a ragione la più elegante ed esclusiva, a misura di famiglia e punto di riferimento per imprenditori e professionisti in cerca di un’abitazione a Bari: il prezzo medio di una casa a Poggiofranco è compreso tra i 2.200 euro al mq per gli immobili da ristrutturare fino a 2.900 per quelli nuovi.

Quartieri di Bari Variazione prezzo al mq Marconi, San Cataldo, Libertà 11,30% Carbonara di Bari, Ceglie del Campo, Loseto 8,92% Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca 7,69% Borgo Antico, Murat, Madonnella 7,66% Japigia, San Giorgio, Torre a Mare 5,39% Poggiofranco, Santa Caterina 4,03% Fesca, San Girolamo 2,21% San Paolo, Stanic -0,52% Palese, Santo Spirito -0,67%

Bari, previsioni immobiliari

La vocazione turistica di Bari, in un periodo di aumento del costo della vita, spinge sempre più cittadini a investire in un appartamento per trasformalo in bed and breakfast. A Bari questa tendenza è diventata un fenomeno allarmante, dal momento che fa diminuire lo stock di appartamenti destinati al mercato delle locazioni per i cittadini. Ogni giorno, in media, in città, due appartamenti vengono trasformati in alloggi per locazioni turistiche o in case vacanza, come mostrano i dati della ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari. Questo naturalmente porterà a un costante aumento dei prezzi al mq.