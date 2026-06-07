Il mercato immobiliare italiano continua a mostrare segnali di crescita: secondo il nuovo Sentiment di Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) Italia-Confcommercio relativo al primo quadrimestre del 2026, il settore residenziale dovrebbe chiudere l’anno con un incremento delle compravendite compreso tra l’1 e l’1,5%, accompagnato da un aumento dei prezzi degli immobili intorno al 2%.

Le previsioni indicano che nel 2026 il numero delle transazioni potrebbe superare le 770mila compravendite registrate nel corso dello scorso anno.

A sostenere il mercato è soprattutto il comparto delle abitazioni usate, segmento dinamico in un contesto caratterizzato dalla limitata disponibilità di nuove costruzioni e di immobili riqualificati.

La domanda si orienta sempre più verso soluzioni in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori, che cambiano nel tempo adeguandosi al corso dell’economia generale.

Così commenta Santino Taverna, presidente di Fimaa Italia:

Il Sentiment evidenzia un mercato residenziale strutturato, con possibili oscillazioni territoriali, ma comunque solido. Si assiste alla carenza di prodotto nuovo o rigenerato che influisce sui valori delle unità. La domanda è orientata anche verso tipologie diverse dal passato: soluzioni flessibili, spese di gestione contenute e servizi di prossimità in risposta alle mutate esigenze del mercato. Bilocali e trilocali sono le unità maggiormente richieste da lavoratori mobili, studenti, famiglie non più numerose e persone della terza età. Il mercato della locazione continua invece a mostrare forti segnali di tensione su tutto il territorio nazionale.