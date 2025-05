Ottava-Buddi Buddi-Taniga è il quartiere più richiesto per comprare casa a Sassari. I dati fanno riferimento al primo trimestre 2025, secondo posto per il Centro dela città sarda

Fonte: iStock I quartieri più costosi e più richiesti per comprare casa a Sassari

Gli undici quartieri che compongono la città di Sassari sono stati analizzati da un’indagine di Idealista per capire quale fosse la zona più desiderata e quale la più costosa per comprare casa. Per farlo si è fatto riferimento a quante richieste di contatto ci sono state per tutti gli annunci presenti nel primo trimestre del 2025. Questa mole di dati è stata racchiusa in un dato, l’indice di domanda relativa che rappresenta la pressione della domanda rapportata all’offerta.

Il quartiere più richiesto per comprare casa a Sassari è Ottava-Buddi Buddi-Taniga che ha un indice di 4,1, mentre il Centro è secondo on 3,8. Entrambe le zone però non sono tra le più costose per acquistare un immobile.

I quartieri più richiesti di Sassari

Il podio dei quartieri più richiesti di Sassari viene completato da due zone, Predda Niedda-Li Punti-Caniga e Carbonazzi-Acquedotto. Entrambi i quartieri si classificano con un indice di 3,4 superando Stazione-Monserrato-Rizzeddu con 3,2 e Sant’Orsola-Latte Dolce-Baddimanna con 3,1. Per trovare il Centro Storico della città sarda bisogna scendere al terzultimo posto con un indice di 2,7, lo stesso di Monte Rosello. In classifica però c’è prima Cappuccini-Luna e Sole con 2,9, mentre le ultime posizioni vedono Serra Secca-Monte Bianchinu-Filigheddu e Borgate Costiere-Nurra.

Quartiere Indice di domanda relativa Ottava-Buddi Buddi-Taniga 4,1 Centro 3,8 Predda Niedda-Li Punti-Caniga 3,4 Carbonazzi-Acquedotto 3,4 Stazione-Monserrato-Rizzeddu 3,2 Sant’Orsola-Latte Dolce-Baddimanna 3,1 Cappuccini-Luna e Sole 2,9 Monte Rosello 2,7 Centro Storico 2,7 Serra Secca-Monte Bianchinu-Filigheddu 1,9 Borgate Costiere-Nurra 1,4

I quartieri più costosi di Sassari

Come accade spesso la situazione si ribalta se si fa riferimento ai prezzi medi al mq delle case. I quartieri più costosi di Sassari infatti sono proprio Serra Secca-Monte Bianchinu-Filigheddu dove il prezzo medio al mq è 1.773 euro e Borgate Costiere-Nurra con 1.551 euro al mq. Carbonazzi-Acquedotto e Cappuccini-Luna e Sole sono rispettivamente terzo e quarto con 1.547 euro e 1.530 euro al mq. Solo al quinto posto c’è il quartiere più richiesto di Sassari, Ottava-Buddi Buddi-Taniga. In quella zona il prezzo medio al mq è 1.416 euro. Il Centro della città è nelle parti basse della graduatoria, ma il quartiere meno costoso è il Centro Storico con un prezzo medio di 883 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Serra Secca-Monte Bianchinu-Filigheddu 1.773 Borgate Costiere-Nurra 1.551 Carbonazzi-Acquedotto 1.547 Cappuccini-Luna e Sole 1.530 Ottava-Buddi Buddi-Taniga 1.416 Stazione-Monserrato-Rizzeddu 1.396 Centro 1.359 Predda Niedda-Li Punti-Caniga 1.288 Sant’Orsola-Latte Dolce-Baddimanna 1.242 Monte Rosello 1.080 Centro Storico 883

I quartieri più costosi in Italia

Sassari non rientra nelle città con i quartieri più costosi in Italia. Il capoluogo della più grande provincia del nostro Paese compare nelle ultime posizioni con il Centro Storico e i suoi 883 euro al mq. Nella classifica generale a comandare è Milano con il Centro Storico ma subito dietro tre quartieri di Forte dei Marmi e il Centro di Roma c’è un’altra città sarda. Si tratta di Arzachena e precisamente il quartiere Area Porto Cervo dove il prezzo medio per comprare è 7.281 euro al mq superiore tra gli altri ai Parioli e Prati di Roma e al Centro di Firenze.