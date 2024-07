Fonte: 123RF Milano, aumentano i prezzi delle case in vista delle Olimpiadi 2026

Milano si prepara a ospitare le Olimpiadi 2026, e i primi effetti sull’andamento del mercato immobiliare sono già evidenti. Secondo un nuovo report di Casavo, azienda specializzata in soluzioni smart per la compravendita immobiliare, l’anticipazione di eventi di grande portata come i Giochi Olimpici Invernali sta portando a significativi aumenti dei prezzi delle case in alcune delle zone più centrali della città.

L’Impatto delle Olimpiadi 2026 sui prezzi delle case a Milano

L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina ha generato significative aspettative e opportunità per il mercato immobiliare di Milano, tanto che l’evento sportivo sta influenzando i prezzi delle abitazioni in modo tangibile già oggi. È questo quello che emerge dal report di Casavo.

In particolare, l’analisi rivela un aumento dei prezzi al metro quadro nei quartieri di Milano coinvolti direttamente nei progetti olimpici. Ovvero, tra il 2019 e il 2023, i prezzi al metro quadro a Santa Giulia Nord sono cresciuti del 27%, passando da 2.329 a 2.960 euro, mentre a Scalo di Porta Romana l’aumento è stato del 48%, con i prezzi che sono saliti da 3.296 a 4.845 euro.

I progetti legati alle Olimpiadi hanno portato significativi lavori di riqualificazione e miglioramenti infrastrutturali, che includono nuove strutture sportive, residenze e spazi pubblici. Questi sviluppi rendono le aree circostanti più attraenti per acquirenti e investitori. Inoltre, anche la previsione di un aumento dell’interesse turistico e commerciale in vista dei Giochi contribuisce a un incremento della domanda di immobili nelle aree centrali e strategiche.

Questo trend positivo è accompagnato da un incremento delle compravendite, che a Santa Giulia Nord è aumentato del 28%, e a Scalo di Porta Romana del 40%.

Come sarà il mercato immobiliare nel 2025?

Con le Olimpiadi Invernali 2026 in programma a Milano e Cortina, il mercato immobiliare è destinato a vivere una fase di trasformazione significativa. I recenti dati e le previsioni suggeriscono che questi eventi sportivi non solo influenzeranno direttamente le dinamiche del settore, ma potrebbero anche avere effetti duraturi ben oltre la conclusione dei giochi.

I progetti di riqualificazione e le nuove costruzioni legate alle Olimpiadi, come il Villaggio Olimpico a Scalo di Porta Romana e il Pala Italia a Santa Giulia, hanno già dimostrato di influenzare i prezzi degli immobili nelle aree più strategiche e richieste, tanto che l’aumento previsto indica un trend in crescita che potrebbe continuare fino al 2025, alimentato dalla crescente domanda e dalla valorizzazione delle aree interessate.

Inoltre, dopo i Giochi, è probabile che le aree riqualificate continuino a beneficiare di un’ulteriore rivalutazione, grazie alle infrastrutture migliorate e all’aumento dell’attrattività urbana. Questo però potrebbe tradursi in un ulteriore incremento dei prezzi, specialmente se le aree coinvolte diventeranno più popolari tra acquirenti e investitori.

Certo è che i tassi di interesse e le politiche economiche giocheranno un ruolo cruciale nel mercato immobiliare. Perché un possibile aumento dei tassi di interesse potrebbe influenzare la capacità di acquisto e l’accessibilità dei mutui, moderando la crescita dei prezzi e delle transazioni.

Tuttavia, per comprendere in come potrebbe evolversi al situazione, le condizioni economiche e le regolamentazioni future dovranno essere monitorate attentamente. Gli investitori e i compratori devono prepararsi a navigare in un ambiente in evoluzione, sfruttando le opportunità offerte dalle trasformazioni urbane e dalle nuove tendenze.