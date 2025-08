Sperlonga e Ponza tra le località più care del Lazio per le seconde case: prezzi oltre i 4.700 €/mq e domanda stabile per immobili vista mare

iStock I prezzi medi al mq per chi vuole comprare casa al mare nel Lazio

Acquistare una casa al mare nel Lazio rappresenta un investimento importante, spesso riservato a una ristretta fascia di acquirenti. Secondo un report pubblicato da Idealista che analizza i prezzi medi richiesti al metro quadro per le seconde case nelle località balneari più note d’Italia, alcune destinazioni laziali figurano tra le più costose a livello nazionale.

La località più cara della regione è Sperlonga, in provincia di Latina. Questo borgo affacciato sul Mar Tirreno è considerato una delle mete più raffinate e suggestive della costa laziale. Il prezzo medio per l’acquisto di una casa al mare qui si attesta a 5.844 euro al metro quadro. Si tratta del quinto valore più alto a livello nazionale, subito dopo Capri, Forte dei Marmi, Anacapri e Sorrento.

Il mercato immobiliare di Sperlonga è alimentato da una domanda stabile, composta da acquirenti alla ricerca di immobili esclusivi con vista mare o a pochi passi dalla spiaggia. L’offerta limitata e la presenza di vincoli paesaggistici contribuiscono a mantenere elevato il livello delle quotazioni.

La tipologia più richiesta comprende appartamenti con terrazzo, case indipendenti e ville vista mare, spesso utilizzate come seconde case o destinate all’ospitalità turistica.

Ponza, fascino isolano a prezzi elevati

Altra località del Lazio presente nel ranking nazionale è Ponza, con un prezzo medio di 4.757 euro al metro quadro. Situata nell’omonimo arcipelago delle isole Ponziane, Ponza è una delle mete più apprezzate del turismo estivo laziale e centro-italiano.

Il mercato immobiliare dell’isola è caratterizzato da un’offerta molto contenuta, a fronte di una domanda che resta sostenuta soprattutto nei mesi estivi. Le abitazioni più ricercate sono quelle nei pressi del porto o con vista sul mare, e le soluzioni più caratteristiche sono spesso case in stile mediterraneo, con pareti bianche e spazi esterni panoramici.

La posizione geografica, l’accessibilità solo via mare e il fascino dell’isola contribuiscono al mantenimento di prezzi superiori alla media nazionale.

Altre località laziali sopra i 3.500 euro/mq

Oltre a Sperlonga e Ponza, il report segnala come in tutto il territorio nazionale siano oltre cinquanta le località costiere in cui i prezzi delle seconde case superano i 3.500 euro al metro quadro. In questa fascia di prezzo rientrano anche alcuni centri della costa tirrenica del Lazio, sebbene con valori inferiori rispetto alle due località principali.

Tra queste si distinguono alcune aree del litorale romano e pontino, dove la domanda è sostenuta dalla vicinanza alla Capitale e da un buon livello di servizi. In queste zone i valori si mantengono più bassi rispetto alle eccellenze rappresentate da Sperlonga e Ponza.

Località Prezzo medio al mq (€) Sperlonga 5.844 Ponza 4.757

Il mercato immobiliare delle località costiere del Lazio si conferma in linea con le tendenze nazionali, in cui la seconda casa continua a rappresentare un investimento attrattivo, soprattutto in aree ad alto richiamo turistico. L’interesse si concentra su immobili con caratteristiche particolari: posizione privilegiata, vicinanza al mare, presenza di spazi esterni e contesto paesaggistico di pregio.