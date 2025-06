Le famiglie del Lazio hanno ricevuto finanziamenti per 1.671,6 milioni di euro solo nel quarto trimestre del 2024, una crescita del 35,6% rispetto allo scorso anno

Nel quarto trimestre del 2024, il mercato dei mutui nella regione Lazio ha registrato una crescita significativa, in linea con quanto osservato nel resto del Paese. L’analisi, condotta da Kìron Partner SpA sulla base dei dati pubblicati da Banca d’Italia a marzo 2025, mette in luce un aumento generale dei finanziamenti concessi alle famiglie per l’acquisto della casa.

L’andamento nelle province del Lazio

Le diverse province del Lazio hanno evidenziato risultati eterogenei. Roma si conferma il territorio con il volume più elevato di erogazioni: 1.489,1 milioni di euro, in crescita del +36,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Su base annua, il totale erogato è stato pari a 4.911,8 milioni di euro, con un incremento del +10,5%. A seguire la provincia di Latina ha registrato erogazioni per 91,7 milioni di euro nel trimestre (+29,7%), mentre su base annua il volume ha raggiunto 300,8 milioni di euro (+8,3%).

A Viterbo il volume dei mutui concessi ha toccato i 44,7 milioni di euro nel trimestre (+45,8%), con un totale annuale di 144,6 milioni di euro (+13,7%). Rieti ha mostrato una crescita del +29,0% nel trimestre, con 15,4 milioni di euro erogati; nell’arco dei dodici mesi, l’incremento è stato più contenuto (+0,6%). La provincia di Frosinone ha registrato nel trimestre erogazioni per 30,8 milioni di euro (+10,4%). Su base annua, il dato evidenzia una flessione pari a -9,2%, con 108,3 milioni di euro erogati.

Importo medio: un aumento costante

Secondo l’elaborazione dei dati delle agenzie Kìron ed Epicas, nel quarto trimestre 2024 l’importo medio dei mutui erogati nel Lazio è stato pari a 142.816 euro. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si rileva un aumento considerevole, poiché il ticket medio nel 2023 era pari a 121.480 euro. L’importo medio regionale risulta superiore di circa il 14% rispetto alla media nazionale.

A livello complessivo, nel quarto trimestre 2024, le famiglie del Lazio hanno ricevuto finanziamenti per 1.671,6 milioni di euro, con una variazione positiva del +35,6% rispetto all’anno precedente. La regione si colloca al secondo posto in Italia per totale erogato nel periodo, con un’incidenza dell’11,99%. Nell’intero anno solare 2024, sono stati erogati 5.514,7 milioni di euro (+9,9% rispetto al 2023), pari al 12,38% del volume nazionale.

Cosa succederà nei prossimi mesi

Nonostante uno scenario economico e politico globale ancora instabile, il mercato dei mutui in Italia mostra segnali di ripresa. Il 2024 si è chiuso con un totale di 44,5 miliardi di euro erogati, sostenuto dalla crescita della domanda e dalla graduale riduzione dei tassi di interesse.

Le prospettive dipendono in larga misura dalle scelte della Banca Centrale Europea. “La prosecuzione di una politica accomodante potrebbe favorire il prosperare dell’attuale tendenza di espansione del credito”, sottolineano gli analisti. In aggiunta, gli interventi nazionali a sostegno del mercato immobiliare, come le garanzie CONSAP previste dalla legge finanziaria, potrebbero agevolare l’accesso al credito, anche se con un impatto più contenuto rispetto al passato.

Resta centrale il ruolo della fiducia dei consumatori, insieme alla stabilità del quadro politico ed economico, nel determinare l’andamento del settore nei prossimi mesi.