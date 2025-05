Fonte: 123RF Le secondo case ora non sono più viste come casa vacanze ma come investimento

La seconda casa piace agli italiani, diventato negli anni un sinonimo di benessere e tranquillità finanziaria per gli italiani. Ma se prima veniva considera come una meta per le vacanze, negli ultimi tempi si afferma sempre più come bene rifugio, investimento patrimoniale e scelta pianificata in chiave futura. Lo affermano le nuove analisi effettuate dal Centro Studi Remax Italia, dove emergono nuove tendenze che riguardano le motivazioni d’acquisto.

Crescono gli acquirenti per farci un investimento

Nel 2024 il segmento delle seconde case ha registrato un nuovo slancio, con una domanda in aumento e diffusa in modo trasversale su tutto il territorio nazionale: dai laghi alle montagne, fino ai borghi storici e alle città d’arte. Si acquista quindi per sé, per il domani, per i figli. Le valutazioni si spingono oltre la semplice posizione geografica: contano la qualità dell’immobile, il suo potenziale in termini di affitto, la sostenibilità e la capacità di rivalutarsi nel tempo.

Le ultime rilevazioni attestano che il 44% degli italiani acquista una seconda casa con l’intenzione di usarla come abitazione per le vacanze, mentre il 23% la considera un investimento per la propria vecchiaia. La dimensione familiare e progettuale si conferma centrale: per molti rappresenta un bene da trasmettere alle future generazioni.

Una grossa fetta di italiani ne fa ancora un utilizzo stagionale, con mare e montagna che continuano a essere le destinazioni preferite per chi cerca un rifugio nei fine settimana o durante le vacanze. Ma stanno emergendo nuovi fattori che ne guidano l’acquisto, come il desiderio di trascorrere periodi prolungati lontano dai centri urbani, favorito anche dalla possibilità di lavorare da remoto. Allo stesso tempo, sempre più persone vedono nella seconda casa una base stabile da destinare ai figli o da utilizzare in vista della pensione.

Cosa cercano gli italiani

Il cambiamento delle seconde case lo si vede dalle diverse esigenze che gli italiani stanno avendo negli ultimi anni, come relax, produttività, condivisione e indipendenza. I nuovi acquirenti mostrano una crescente attenzione alla qualità dell’abitare, orientandosi verso soluzioni che offrano maggiore comfort, spazi esterni, efficienza energetica e una connessione internet stabile, fondamentale per il lavoro da remoto.

Parallelamente, si rafforza l’interesse verso le seconde case da mettere a reddito. Si cercano soprattutto mono e bilocali in località turistiche o città universitarie, ma anche appartamenti ben collegati ai principali centri urbani, ideali per affitti brevi. In questi casi, la logica d’acquisto segue criteri tipici degli investimenti finanziari: si analizzano la redditività, i costi di gestione e manutenzione, e il potenziale di attrattività sul mercato.

La ricerca di una casa senza mutuo

Altro fattore analizzato è quello delle modalità di finanziamento. Il tema dei mutui è sotto la lente di ingrandimento, tra i tagli della Bce sui tassi di interesse e una rinascita del mercato immobiliare in diverse regioni italiane, ed è in aumento la quota di acquirenti che acquistano la seconda casa senza ricorrere al mutuo, oppure optando per finanziamenti di breve durata. Se per la prima casa l’accesso al credito rimane essenziale, nel mercato delle seconde case, frequentato da una clientela mediamente più solida e matura, cresce il ricorso a risorse proprie e disponibilità liquide.

La seconda casa si rafforza quindi come bene multifunzionale; tra investimento, qualità della vita e progettualità familiare, il suo ruolo nel patrimonio degli italiani appare oggi più solido e consapevole che mai.