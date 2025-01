Casa con vista Colosseo all’asta, Invimit mette in vendita 11 appartamenti di lusso

Fonte: ANSA Una vista aerea del Colosseo

Partito il conto alla rovescia per potere acquistare una delle 11 proprietà fronte Colosseo messe in vendita dallo Stato. La Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, metterà all’asta le case di lusso del prestigioso complesso residenziale “Ludus Magnus”, con una posizione privilegiata nel centro di Roma e una vista che dà sul monumento simbolo della Città Eterna nel mondo. La procedura competitiva verrà aperta lunedì 27 gennaio, da una base di circa 4 milioni di euro.

Il complesso Ludus Magnus

Il nome dello stabile “Ludus Magnus” fa riferimento alla più grande palestra gladiatoria di Roma Città Eterna, realizzata per volontà dall’imperatore Domiziano nella valle tra l’Esquilino ed il Celio, ma il sito archeologico in vista è relativo a una seconda fase storica, quando l’imperatore Traiano fece rialzare l’edificio di circa un metro e mezzo.

Il complesso, costruito negli anni ’60, è formato da tre corpi principali, ognuno dei quali munito di spazi verdi, cortili interni e terrazze panoramiche. Come specificato da Invimit, gli appartamenti si trovano nel Corpo B, dal quale affacciano su via Labicana, sul Parco del Colle Oppio e su una corte interna con vista Colosseo, e nel Corpo G, con entrata su via Labicana e via San Giovanni in Laterano.

“Oltre agli appartamenti, ciascuno dotato di box/posto auto e magazzino, sono messi in vendita quattro magazzini e tre posti auto” precisa la società.

Si parla di un’area nel cuore della Capitale tra le principali attrazioni monumentali e culturali, dove inevitabilmente si respira aria di antica Roma. Una collocazione privilegiata che di per sé attribuisce grande pregio alle 11 case in vendita.

Gli appartamenti

L’alloggio più ambito è forse l’appartamento da 285 metri quadrati di superficie lorda, distribuiti tra attico e superattico, al quarto e quinto piano, con scale di design che conducono sui tetti di Roma e a una vista mozzafiato sul Colosseo. La casa è fornita inoltre di 5 bagni, per un costo a partire da 3 milioni e 593mila euro, inclusi box auto e magazzino.

Tra le 11 proprietà in vendita la più grande ha una dimensione di 304 metri quadrati, per un prezzo di base fissato a 3 milioni e 524mila euro in partenza, mentre la più “economia” è un secondo piano di 100 metri quadrati, a partire da 910 mila euro. Cinque gli appartamenti nel Corpo B, di cui i due al quarto piano possono godere di un panorama senza eguali nel mondo grazie alle ampie terrazze. Nel Corpo G sono presenti sei appartamenti al quarto e al quinto piano, con reception e servizio di portineria. Ogni alloggio è dotato di sistema di domotica, parquet per gli interni e bagni in travertino, mentre le terrazze sono in tek.

L’asta

Gli annunci saranno pubblicati a partire da lunedì 27 sia sul sito di Invimit sia sul portale del Consiglio Nazionale del Notariato. Per presentare offerte vincolanti di acquisto il termine è entro e non oltre le 17 del 27 febbraio 2025.

Secondo le procedure di trasparenza fissate da Invimit SGR SpA, la vendita sarà eseguita tramite asta e totalmente estranea da procedimenti giudiziaria.