Fonte: 123RF Il Giubileo si propone come un'opportunità per riflettere sulla sostenibilità ambientale, promuovendo equilibrio ecologico e il rispetto delle risorse naturali

Il Giubileo del 2025, un appuntamento di grande rilevanza spirituale e sociale, prende ufficialmente il via oggi, giorno di Natale, e si concluderà il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Questa tradizione millenaria, che si celebra ogni 25 anni, trasformerà nuovamente piazza San Pietro e le strade di Roma in un crocevia di pellegrini e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Oltre al suo significato religioso, il Giubileo rappresenta un’occasione unica per riflettere su temi universali quali il perdono, la fratellanza e la spiritualità. Tuttavia, negli ultimi decenni, questa celebrazione si è arricchita di nuovi significati, diventando anche un momento per promuovere la consapevolezza ambientale e la tutela della biodiversità.

Una Roma pronta ad accogliere il mondo

L’organizzazione di un evento di tale portata richiede preparativi imponenti. Le istituzioni locali, in collaborazione con varie aziende, hanno lavorato intensamente per garantire che la città eterna sia pronta ad accogliere oltre 30 milioni di turisti attesi durante l’intero anno giubilare.

Tra le misure adottate spiccano:

Nuovi sistemi di illuminazione pubblica , progettati per migliorare la sicurezza e l’estetica dei luoghi simbolo;

, progettati per migliorare la sicurezza e l’estetica dei luoghi simbolo; Un potenziamento della rete idrica , per rispondere alla domanda crescente e offrire servizi adeguati ai visitatori;

, per rispondere alla domanda crescente e offrire servizi adeguati ai visitatori; Un intervento significativo sulla manutenzione delle strade, per migliorare la mobilità urbana e l’accesso ai principali luoghi di culto e attrazione turistica.

Il Giubileo come messaggio di sostenibilità

Un aspetto sempre più centrale del Giubileo è il suo legame con la sostenibilità ambientale. Il messaggio di armonia e rispetto, che è alla base della celebrazione, viene esteso anche al rapporto tra l’uomo e la natura. Questo include iniziative volte a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di un equilibrio ecologico e sul rispetto delle risorse naturali.

Con la città di Roma al centro di questa grande celebrazione, il Giubileo 2025 si prospetta non solo come un evento religioso di portata globale, ma anche come un’opportunità per riflettere sul futuro del nostro pianeta e sulla responsabilità collettiva di preservarlo.

In questi giorni di festa, la capitale diventa il simbolo di un messaggio universale: unità, speranza e impegno verso un mondo più giusto e sostenibile.

Giubileo 2025, un viaggio nel tempo e nella fede, verso un futuro sostenibile

Il Giubileo, una tradizione che affonda le sue radici nel lontano passato, è stato progressivamente adattato nel corso dei secoli per rispondere alle esigenze delle diverse epoche storiche. Se inizialmente la sua frequenza era irregolare, fu nel 1470, sotto il pontificato di Paolo II, che venne stabilita la cadenza attuale di 25 anni, scelta simbolica per rappresentare la durata di una generazione.

Da allora, l’evento ha mantenuto intatta la sua essenza spirituale, ma si è anche evoluto, assumendo un ruolo sempre più rilevante nell’ambito della giustizia sociale e dell’assistenza ai bisognosi. Questo spirito si estende non solo alla fede cristiana, ma anche a una visione di società benevola e inclusiva.

Le celebrazioni del Giubileo 2025 promettono di essere un momento di grande rilevanza sia per i fedeli che per i visitatori di tutto il mondo. Secondo una recente stima dell’Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), la città di Roma si prepara ad accogliere circa 35 milioni di pellegrini e turisti, una cifra impressionante se paragonata ai 13 milioni registrati nel 2023.

Questo aumento non rappresenta solo un’opportunità per la capitale di mostrarsi al mondo, ma si traduce anche in un significativo incremento della spesa turistica, stimato in una crescita dell’81,5% rispetto all’anno precedente. L’impatto economico atteso, dunque, sarà un elemento centrale del successo di questa edizione.

Un nuovo polmone verde per Roma, il Parco Schuster si rinnova per il Giubileo

Roma si appresta a regalare ai suoi cittadini e ai visitatori un nuovo gioiello verde. Il Parco Schuster, situato a pochi passi dalla Basilica di San Paolo fuori le Mura, è infatti oggetto di un importante intervento di riqualificazione che lo trasformerà in un’oasi di pace e benessere nel cuore della città.

Lo storico giardino, che si estende su una vasta area a forma triangolare, è stato affidato a uno studio di progettazione di fama internazionale. L’obiettivo è quello di creare un parco inclusivo e accessibile a tutti, dove la natura possa essere un elemento unificante e rigenerante.

I visitatori potranno così immergersi in un percorso multisensoriale, caratterizzato da piante aromatiche e fiori che stimolano i sensi e offrono benefici per la salute. Percorsi pedonali agevoleranno la mobilità, anche per le persone con disabilità, mentre materiali drenanti contribuiranno a migliorare il microclima locale, riducendo l’effetto isola di calore.

Un aspetto fondamentale del progetto è la volontà di coinvolgere i cittadini nella cura e nella gestione del parco. L’idea è quella di creare un vero e proprio ecosistema di connessioni “lente” che colleghi il centro alla periferia, favorendo la trasformazione della città in un paesaggio urbano più sostenibile e vivibile.

Il Parco Schuster, una volta inaugurato, diventerà un punto di riferimento per i romani e per i turisti, offrendo un’oasi di tranquillità nel cuore della città e contribuendo a rendere il Giubileo 2025 un’esperienza ancora più ricca e significativa.

Strade sostenibili e tecnologia innovativa

Grazie a un progetto ambizioso promosso dall’Anas, l’ente responsabile della manutenzione stradale italiana, il rinnovo delle strade si inserisce in un’ottica di sostenibilità e innovazione tecnologica, mirando a migliorare la viabilità e ridurre l’impatto ambientale.

Il punto di forza degli interventi è l’utilizzo di un asfalto rivoluzionario sviluppato da Iterchimica, azienda italiana specializzata in tecnologie per pavimentazioni stradali. Questo materiale, noto come Gipave, combina grafene e plastiche dure riciclate, offrendo numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali.

Il nuovo manto stradale garantisce una durata maggiore, prolungando la vita delle infrastrutture dal 18% al 61%. Questo non solo riduce la necessità di interventi di manutenzione, ma si traduce anche in un minor consumo di risorse e un impatto ambientale ridotto.

I lavori, avviati nei mesi scorsi, hanno già interessato alcuni tratti strategici della rete viaria. Lo scorso luglio è stato completato un primo intervento su via Trionfale, con un tratto di circa 190 metri completamente rinnovato. Successivamente, sono stati ripavimentati 3,5 chilometri lungo via dei Laghi e via Laurentina, due arterie fondamentali per il traffico in entrata e uscita dalla città.

Nei prossimi mesi, ulteriori lavori coinvolgeranno percorsi di grande importanza come via Anagnina, via Tuscolana e via Appia Nuova, tutti punti nevralgici per gli spostamenti dei pellegrini e dei turisti attesi durante il Giubileo.

L’utilizzo della tecnologia Gipave non rappresenta solo un passo avanti in termini di efficienza e durata delle strade, ma è anche un esempio concreto di come Roma stia adottando soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali. Il ricorso a materiali riciclati e l’integrazione di tecnologie avanzate dimostrano l’impegno della città per un futuro più sostenibile.