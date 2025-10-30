Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I prezzi delle case nelle città più misteriose d'Italia

Esistono città italiane che custodiscono storie di magia, leggende e misteri, perfette per Halloween. Secondo un’analisi di Casa.it, vivere in uno di questi luoghi dal fascino esoterico ha costi molto diversi, ma ovunque si ritrovano tracce di un passato ricco di racconti e simbolismi. Le mete più suggestive spaziano da Venezia, città di leggende e fantasmi, a Triora, nota come la “Salem italiana”, fino a Benevento, famosa per i riti delle Janare. Tra antichi sotterranei, ponti leggendari e processi alle streghe, questi luoghi continuano a esercitare un richiamo unico, anche sul mercato immobiliare.

Venezia e Torino, le città della magia

A Venezia, le storie di fantasmi e stregoneria si intrecciano con la storia stessa della città. All’interno del Palazzo delle Prigioni, è in corso la mostra Maleficia, dedicata ai temi dell’inquisizione e della tortura tra XV e XVII secolo. Il prezzo medio di una casa nel capoluogo lagunare è di 374.720 euro, mentre l’affitto mensile medio si attesta sui 1.415 euro.

Torino è invece considerata la capitale italiana dell’esoterismo. La città è spesso associata a leggende legate all’occultismo e alla magia, tanto da essere soprannominata la “città del diavolo”. Qui il prezzo medio di vendita di un’abitazione è di 206.605 euro, mentre per l’affitto servono in media 933 euro al mese.

Borghi di streghe e fantasmi

Tra i borghi più noti per le loro leggende spicca Triora, in provincia di Imperia. Chiamato il “Borgo delle Streghe”, è celebre per i processi alle streghe del XVI secolo e ospita oggi un Museo della Stregoneria. Una casa qui costa in media 72.564 euro.

A Comacchio (Ferrara), città sospesa tra acqua e terra, si racconta di apparizioni di fantasmi nei pressi dei Trepponti e della mitica città perduta di Spina. I prezzi medi si aggirano sui 139.924 euro per l’acquisto e 1.284 euro al mese per l’affitto.

Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, è celebre per il Ponte del Diavolo legato a una leggenda secondo cui il costruttore avrebbe stretto un patto con il diavolo per completare l’opera. Da oltre trent’anni, il borgo toscano celebra Halloween con un grande evento. Qui le case costano in media 165.600 euro.

Nel centro Italia, Corinaldo (Ancona) è conosciuto come la “capitale italiana di Halloween” per la storica Festa delle Streghe, giunta alla venticinquesima edizione. Il prezzo medio di una casa nel borgo è di 139.692 euro.

Toscana e Umbria tra mistero e simbolismo

A San Gimignano (Siena), le leggende ruotano attorno alla figura di Santa Fina e alla misteriosa Torre del Diavolo, che secondo la tradizione crebbe di altezza in una sola notte. Qui le case costano in media 263.952 euro, con affitti intorno ai 643 euro mensili.

Orvieto, in provincia di Terni, nasconde una città sotterranea di origine etrusca, scoperta negli anni Settanta, con una rete di cunicoli, pozzi e cisterne. Tra questi, il Pozzo di San Patrizio, simbolo di una discesa agli inferi, è una delle attrazioni più misteriose. Gli immobili hanno un valore medio di 201.194 euro, con affitti di 704 euro al mese.

Sempre in Umbria, Narni custodisce ambienti sotterranei legati all’Inquisizione, con celle segrete e graffiti massonici. Qui una casa costa in media 144.039 euro, e l’affitto mensile medio è di 476 euro.

Le città e i borghi del Sud

Nel Lazio, Calcata (Viterbo) è conosciuta come “il paese delle streghe” per le leggende popolari che raccontano di antichi rituali magici. Le abitazioni costano in media 88.080 euro.

Nel Sud Italia, Benevento è celebre come “la città delle streghe”, teatro dei riti delle Janare, donne considerate dotate di poteri magici che, secondo la tradizione, si riunivano intorno a un grande albero di noce per celebrare cerimonie notturne. Le case costano in media 135.921 euro, con affitti di 631 euro.

A Napoli, città ricca di leggende e simbolismi, non mancano luoghi carichi di mistero come le Catacombe di San Gennaro e il Castel dell’Ovo, da sempre associato a storie di fantasmi. Il prezzo medio di una casa è di 300.563 euro, con un affitto medio mensile di 1.091 euro.

Infine, in Sardegna, Villacidro conserva una lunga tradizione legata all’Inquisizione. Qui, nel XVII secolo, furono celebrati numerosi processi alle streghe. Le abitazioni nel borgo hanno un prezzo medio di 68.125 euro.