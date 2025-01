L’isola di Punta Pennata di fronte Bacoli è in vendita, ma il Comune non vuole perderla

La società immobiliare della nota casa d'aste Sotheby’s ha messo in vendita l'isolotto di Punta Pennata nel territorio del Comune di Bacoli: il sindaco vuole acquistarlo

Fonte: iStock Uno scorcio dell'isola di Punta Pennata e di Bacoli

L’isola di Punta Pennata, sulla costa napoletana davanti al comune di Bacoli, è stata messa in vendita da Sotheby’s. Questo angolo di paradiso dalle acque cristalline nel golfo di Pozzuoli rischia di finire al miglior offerente, dopo l’annuncio pubblicato dalla società immobiliare della storica casa d’aste inglese, ma il sindaco del paese nei Campi Flegrei, Josi Della Ragione, non ha intenzione di rinunciare all’isolotto e avrebbe intenzione di acquistarlo per farlo tornare nel patrimonio della comunità.

L’isola di Punta Pennata

Questo lembo di terra circondato dalle acque limpide di fronte al litorale di Bacoli era parte di un antico cratere vulcanico dei Campi Flegrei ed era collegato alla terraferma da una sottile striscia di sabbia.

La Punta Pennata è diventata un isolotto a seguito di una mareggiata avvenuta nel 1966, che ha sommerso il corridoio naturale, spazzato via definitivamente dai successivi fenomeni bradisismici.

L’isola è separata soltanto da pochi metri dalla nota spiaggia dello Schiacchetiello, con il lago Miseno sullo sfondo. Un’area che i bacolesi vorrebbero preservare come riserva protetta.

L’annuncio di Sotheby’s

Parte dell’isolotto è di proprietà di un privato, che ha affidato alla Sotheby’s International Realty, società immobiliare dell’omonima casa d’aste britannica, la vendita di circa 200 metri quadrati di questo angolo di paradiso, con annessa la residenza.

“Circondata da una lussureggiante vegetazione mediterranea e da reperti romani, offre un rifugio affascinante e unico nel suo genere. Al suo centro, una villa allo stato grezzo, completa di una spaziosa dépendance” si legge nell’annuncio, dove però non viene indicato nessun prezzo, ma solo la dicitura “trattativa riservata”.

La trattativa con il Comune di Bacoli

Tra le trattative su cui Sotheby’s sarebbe al lavoro c’è anche quella con il Comune di Bacoli che, come dichiarato al Corriere della Sera dal sindaco Josi Della Ragione, ha intenzione di comprare l’isola per restituirla alla comunità e sottrarla alle speculazioni di un privato.

“Faremo di tutto per acquisirla e per farla rientrare nel patrimonio comunale a beneficio della collettività” ha assicurato il primo cittadino, affermando che “qualora la cifra d’acquisto sia troppo alta per il Comune, siamo pronti anche a mobilitare le istituzioni sovracomunali ed eventualmente anche i cittadini. Punta Pennata deve rimanere un’oasi di pace”.

Della Ragione ha dichiarato che la negoziazione con gli agenti della società immobiliare è già stata avviata e di essere in attesa di un sopralluogo, aggiungendo che l’ipotesi delll’acquisto dell’intera isola da parte del Comune non è stata fino ad oggi percorribile a causa del dissesto finanziario che ha condizionato le casse di Bacoli almeno fino al 2023.

Il sindaco avrebbe stimato il valore dell’intera proprietà in 5 milioni di euro, una cifra che sarebbe disposto a investire tramite risorse comunali con il progetto di fare dell’isola un parco naturalistico visitabile, “un museo naturalistico, vulcanologico, paesaggistico”.

“L’isolotto di Punta Pennata è parte della storia paesaggistica, vulcanologica ed antropologica di Bacoli. Lì c’è stato il primo cimitero della comunità bacolese risalente al 1700 – ha detto ancora Della Ragione – È un pezzo della nostra identità e vogliamo che diventi una sorta di riserva naturale, dobbiamo preservare quell’area il più possibile”.