Ecco le città più ricche d’Italia: la nuova classifica

Il comune più povero d’Italia è Carvagna e si trova nell’operosa Lombardia, in provincia di Como, mentre il più ricco è Lajatico, in provincia di Pisa, dove però ad alzare la media è il patrimonio di un illustre concittadino, il tenore Andrea Bocelli. Sono questi il primo e l’ultimo posto della classifica per reddito medio pro capite dei 7.904 centri italiani, elaborata dalla Cgia di Mestre sulla base dei dati del Mef in merito alle dichiarazioni dei redditi Irpef del 2021.

I comuni più ricchi d’Italia: la classifica

Nel centro toscano i 985 contribuenti hanno dichiarato un reddito medio di 54.708 euro, conquistando il titolo del paese “dei paperoni”, grazie anche alla presenza tra i residenti di alcuni milionari, come la star della lirica internazionale. Al secondo posto dei comuni più ricchi si posiziona Basiglio, in provincia di Milano, grazie a una quota media Irpef di 49.325 euro, seguito sul terzo gradino del podio da Portofino in provincia di Genova con 45.617 euro (qui per conoscere la classifica delle città dove si guadagna di più)

Le restanti posizioni tra i primi 50 comuni più ricchi, secondo la rilevazione della Cgia, rimangono tutti al Nord Italia, con l’unica eccezione di un altro paese Toscano, Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, al 13esimo posto. Tra i primi dieci si classificano fuori dal podio Bogogno (No) in quarta posizione con 42.366 euro di reddito medio e Varenna (Lc) in quinta con 42.254 euro, seguiti da Cusago, Torre d’Isola, Galliate Lombardo, Pino Torinese e Pecetto Torinese. Di seguito la top ten con il numero di abitanti (tra parentesi) e il reddito medio:

Toscana – Lajatico (PI) Lombardia – Basiglio (MI): 49.325 (5.466 ) Liguria – Portofino (GE): 45.617 (287) Piemonte – Bogogno (NO): 42.366 (941) Lombardia – Varenna (LC): 42.254 (566) Lombardia – Cusago (MI): 41.130 (3.250) Lombardia – Torre d’isola (PV): 40.160 (1.741) Lombardia- Galliate lombardo (VA): 40.157 (714) Piemonte – Pino torinese (TO): 38.441 (6.095) Piemonte – Pecetto torinese (TO): 38.202 (2.884) Il primo comune capoluogo di provincia in graduatoria per ricchezza pro capite è Milano, al 12esimo posto con 37.189 euro, poi Monza al 33esimo con 32.237 euro, Bergamo al 39esimo con 31.883 euro e Pavia al 57esimo con 30.606 euro.

Tra i comuni capoluogo di regione del Centronord, Bologna si classifica al 92esimo posto con 29.480 euro, Roma al 120esimo con 28.646 euro, Bolzano al 133esimo con 28.473 euro, Firenze al 186esimo con 27.636 euro, Trento al 255esimo con 27.059 euro, Torino al 290esimo con 26.840 euro, Genova al 665esimo con 25.011 euro, Trieste al 680esimo con 24.962 euro, Aosta al 771esimo con 24.683 euro e Venezia al 1.034esimo con 24.058 euro (qui per scoprire la classifica delle città universitarie con gli affitti più cari I comuni più poveri d’Italia Per trovare il primo comune del Sud in classifica bisogna arrivare al 152esimo posto, dove si posiziona Sant’Agata li Battiati (Ct) che, grazie a un reddito Irpef complessivo medio 2021 pari a 28.055 euro, è il più ricco del Mezzogiorno, seguito da un altro piccolo centro del Catanese, San Gregorio di Catania, 155esimo con un reddito di 28.019 euro e più distante Cagliari che con 26.985 euro si piazza al 266° della graduatoria nazionale. Tra i comuni capoluogo di regione al Centrosud, L’Aquila occupa il 1.202esimo posto con un reddito medio di 23.727 euro, Bari al 1.363esimo con 23.427 euro, Potenza al 1.674esimo con 22.925 euro, Napoli al 1.876esimo con 22.603 euro, Campobasso al 2.133esimo con 22.239 euro, Palermo al 2.405esimo con 21.850 euro e Catanzaro al 2.519esimo con 21.685 euro.

Di seguito le ultime posizioni nella classifica dei comuni più ricchi d’Italia:

7.895 Campania – Castelvetere in val fortore (BN): 9.943 (840) 7.896 Lazio – Terelle (FR): 9.931 (272) 7.897 Sicilia – Mazzarrone (CT): 9.808 (2.367) 7.898 Calabria – Dinami (VV): 9.806 (1.215) 7.899 Lombardia Val Rezzo (CO): 9.648 (69) 7.900 Lombardia San nazzaro Val Cavargna (CO): 8.809 (151) 7.901 Piemonte Valle Cannobina (VB): 8.434 (311) 7.902 Piemonte Gurro (VB): 8.149 (139) 7.903 Piemonte Castelmagno (CN): 7.986(40) 7.904 Lombardia Cavargna (CO): 6.314 (94)