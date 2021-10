Amministrare un’azienda non è facile, soprattutto quando si ha a che fare con situazioni emergenziali che coinvolgono il mondo, capaci di minare i pilastri su cui si regge una società. Per celebrare l’inventiva e la lungimiranza di chi guida un’impresa, Forbes Italia ha stilato una classifica con i 100 top manager del nostro Paese: si tratta di un elenco in ordine alfabetico, tutti e 100 sono stati riconosciuti abili nel guidare la propria azienda fuori dalla crisi scatenata dalla pandemia.

Top 100, i migliori manager italiani: la classifica

Non c’è una vera e propria classifica, ma un elenco di 100 nomi in ordine alfabetico. Forbes, però, come uomo copertina per il suo numero di ottobre ha scelto Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato di Rina, l’ex Registro navale italiano (che era nato a Genova nel 1861): si occupa, tra le altre cose, di svolgere accertamenti, anche di carattere statuale, inerenti la sicurezza della navigazione e la stazzatura delle navi. Oggi è presente in 70 Paesi del mondo, con un fatturato superiore al mezzo miliardo di euro.

Nell’elenco figurano anche:

Nicoletta Luppi, presidente a amministratore delegato di MSD Italia, che è stata in passato la prima donna in assoluto a ricoprire il ruolo all’interno dell’affiliata italiana della multinazionale farmaceutica Merck & Co.;

presidente a amministratore delegato di MSD Italia, che è stata in passato la prima donna in assoluto a ricoprire il ruolo all’interno dell’affiliata italiana della multinazionale farmaceutica Merck & Co.; Valentina Bosetti, che non è solo presidente di Terna, operatore che gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica, ma anche professore ordinario presso il Dipartimento di Economia, Università Bocconi e scienziato senior presso l’RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment;

che non è solo presidente di Terna, operatore che gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica, ma anche professore ordinario presso il Dipartimento di Economia, Università Bocconi e scienziato senior presso l’RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment; Benedetto Vigna, nuovo amministratore delegato Ferrari (da settembre 2021), laureato con lode in fisica all’Università di Pisa e con un passato in STMicroelectronics;

nuovo amministratore delegato Ferrari (da settembre 2021), laureato con lode in fisica all’Università di Pisa e con un passato in STMicroelectronics; Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato dell’omonima azienda, storica produttrice di pasta attiva da 175 anni (e tra le migliori 10, secondo Altroconsumo).

Top 100, i migliori manager italiani: tutti i nomi

Ecco la classifica completa dei 100 migliori manager italiani secondo Forbes: