Boom di vendite immediate per l'automobile targata Xiaomi. Vendite fuori controllo nel mercato cinese, la macchina promette grandi prestazioni a un prezzo contenuto

Fonte: Ansa Xiaomi SU7, l'auto elettrica va a ruba

Il gigante tecnologico cinese Xiaomi ha fatto un ingresso trionfale nel mercato delle auto elettriche con il lancio della sua ultima creazione, la Xiaomi SU7. Il veicolo è stato accolto con un’enorme richiesta, con quasi 90,000 ordini registrati nelle prime 24 ore dal suo debutto sul mercato cinese, secondo quanto riportato da carnewschina.com. Questo straordinario interesse ha rapidamente esaurito la capacità produttiva iniziale di 150,000 vetture all’anno, confermando il successo travolgente della nuova macchina elettrica SU7.

Xiaomi SU7: quanto costa

Ciò che rende la Xiaomi SU7 ancora più affascinante è il suo prezzo competitivo. Con un costo inferiore ai 30,000 dollari (circa 28,000 euro) per la versione base con batteria da 60 kWh, la SU7 offre un’alternativa alla Tesla Model 3, la sua principale concorrente nel mercato delle auto elettriche di fascia media. Questo livello di competitività è stato possibile grazie a una strategia di pricing aggressiva che ha ridotto il prezzo di circa 4,100 dollari rispetto alla Model 3.

Per quanto riguarda il costo e la disponibilità della Xiaomi SU7 in Europa, al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali. In Cina, la vettura è stata lanciata con prezzi competitivi che partono da 215,900 yuan per la versione di accesso, 245,900 yuan per la SU7 Pro e 299,900 yuan per la SU7 Max. Le prime consegne per la versione entry level e per la Max sono previste a partire da inizio aprile, mentre la Pro sarà disponibile da maggio.

Il Ceo, Lei Jun, ha confermato un’eccezionale domanda per la SU7, con 50,000 ordini registrati in meno di trenta minuti dal lancio online.

Quanto consuma la macchina del futuro

La vettura è dotata di tecnologia all’avanguardia e di prestazioni impressionanti. La versione top di gamma offre una batteria da 101 kWh e una potenza di 663 cavalli, con un’autonomia dichiarata di circa 800 km. Queste caratteristiche la rendono non solo una scelta economica, ma anche una delle auto elettriche più performanti sul mercato.

Dal momento della sua presentazione ufficiale alla fine del 2023, la Xiaomi SU7 ha suscitato grande interesse nel settore delle auto elettriche. Il primo modello di Xiaomi nel mercato automobilistico sembra promettente, con motori potenti, un’attenzione particolare all’aerodinamica e un design che porta la firma distintiva del marchio.

Xiaomi SU7, quando arriva in Italia

Xiaomi ha recentemente avviato le spedizioni della SU7 in 59 negozi distribuiti in 28 città della Cina, rendendo i veicoli ora disponibili nei punti vendita.

Al momento, come già anticipato poc’anzi, l’azienda non ha piani esteri per la SU7. Ciò significa che la prima auto elettrica sarà esclusiva per il mercato cinese. In ogni caso, considerando che Xiaomi ha investito milioni di dollari nell’industria automobilistica, si può presumere che l’azienda miri a entrare nel mercato globale.

Il diretto rivale della Tesla

Per la divisione automobilistica, Xiaomi ha destinato un budget di 10 miliardi di dollari per i prossimi 10 anni, dimostrando l’impegno a lungo termine nel settore. Tornando alla SU7, ora sappiamo che ha una lunghezza di 4,997 mm e un passo di 3,000 mm, dimensioni superiori ai rivali come Tesla e Porsche. Inoltre, presenta un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di soli 0,195, confermando l’attenzione al design e all’efficienza da parte di Xiaomi.