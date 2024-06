Tommy Hilfiger annuncia la nuova global partnership con U.S. SailGP

Fonte: Ufficio stampa Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger partnership con U.S. SailGP

Tommy Hilfiger, parte di PVH Corp., annuncia una partnership pluriennale con lo United States SailGP Team in qualità di Official Lifestyle Apparel Partner della squadra. Condividendo un’etica di rottura e innovazione, Tommy Hilfiger e lo US SailGP Team utilizzeranno la partnership per spingersi oltre i confini delle prestazioni, del design e della cultura.

«Fin da quando ero molto giovane, ho sempre amato il mondo della vela e lo stile di vita nautico, ma il SailGP è ad un livello superiore; è uno sport completamente nuovo», ha dichiarato Tommy Hilfiger. «Fondendo regate intense e prestazioni d’élite con competizioni internazionali in luoghi iconici in tutto il mondo, il SailGP sta facendo passi da gigante nello sport adrenalinico». Mike Buckley e il team statunitense di SailGP hanno una visione unica per creare una storia e un impatto che vanno ben oltre le competizioni sportive. «Sono molto ispirato dalla loro grinta, determinazione e innovazione, e insieme abbiamo l’opportunità di sconvolgere il mondo della vela e di portare qualcosa di nuovo ai fan di tutto il mondo».

La gara più emozionante sull’acqua, il SailGP è famoso in tutto il mondo per le sue barche volanti, le velocità da record e le gare adrenaliniche. La partnership con il team statunitense SailGP sarà lanciata a livello globale in occasione dell’apertura della 5°stagione del Sail Grand Prix a novembre 2024, mentre il circuito porterà atleti di livello mondiale provenienti da squadre nazionali rivali in luoghi tra i più leggendari del mondo; le stagioni precedenti hanno visto succedersi gare da Sydney a Saint Tropez e New York.

«Ammiro da tempo il modo in cui Tommy Hilfiger ha definito la moda nello sport, quindi questa partnership è un vero e proprio sogno che si avvera», ha dichiarato Mike Buckley, CEO dell’U.S. SailGP Team. «Tommy Hilfiger unisce il mondo dello stile e dell’atletica come nessun altro e mi vengono i brividi a pensare a come potremo cambiare insieme il mondo della vela».

Dopo aver collaborato con squadre e atleti di vela fin dai primi anni 2000, Tommy Hilfiger continua a essere un pioniere della sponsorizzazione sportiva, sostenendo la piattaforma innovativa, sia in acqua che a terra. I catamarani foiling F50 dell’US SailGP presenteranno il logo TOMMY HILFIGER su ogni lato dell’imbarcazione, così come le uniformi del team e le capsule collection. Le celebrity e gli ospiti speciali saranno invitati a partecipare a esclusive attività di partnership, come ad esempio a veleggiare con il team per sperimentare l’esaltante realtà della navigazione ad alta adrenalina durante i momenti “6th Person Sailor”, mentre i VIP potranno godere dei più alti standard di ospitalità nell’Adrenaline Lounge.

La vela è nel DNA del marchio TOMMY HILFIGER da quando Hilfiger disegnò per la prima volta l’iconico logo della flag attorno all’alfabeto nautico delle sue iniziali – T, J e H – Thomas Jacob Hilfiger. Ispirato da tempo dalle uniformi sportive e dal loro design, Tommy Hilfiger si è avvicinato alla vela agonistica nel 2003, sponsorizzando il velista americano Brad Van Liew nella regata Around Alone. Nel 2006, il team Hilfiger Sailing si è aggiudicato la vittoria assoluta del primo Volvo Extreme 40 Grand Prix.

