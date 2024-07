L’eleganza informale delle camicie a maniche corte

La camicia a maniche corte può essere altrettanto elegante della sua più formale sorella maggiore dai polsini abbottonati. Lo hanno deciso i più rinomati stilisti sulle passerelle della SS 2024: è tempo di short sleeve! Niente più associazioni datate con tecnici informatici, missionari e Homer Simpson, le camice a maniche corte possono essere un’azzeccata scelta di stile. In linea con il generale spostamento dell'abbigliamento maschile verso tutto ciò che è casual, stampe tropicali, motivi geometrici, seta fluente e colletti cubani hanno reso queste camicie la scelta naturale per la stagione più calda. Perché non sono solo eleganti ma anche pratiche: con il caldo torrido dell'estate, una manica più corta manterrà adeguatamente aerati, evitando che antiestetiche macchie di sudore rovinino il look studiato con cura. Motivi artistici e pittorici, loghi all-over vivacizzano la semplicità e aggiungono stile alle camicie a maniche corte, per accompagnare chi le indossa in un'estate di aperitivi all’aperto, barbecue e persino matrimoni informali. Ma quando l’offerta si fa così ampia, scegliere la short sleeved che fa al caso nostro può essere un po' difficile. Secondo le ultime tendenze, sono da preferire le vestibilità morbide e i tagli più squadrati, i dettagli artigianali, come i ricami o gli inserti gioiello, e i tessuti più freschi come il cotone, il lino, la seta, il rayon. Quando una t-shirt è troppo casual e una polo troppo sportiva, non resta che optare per una camicia a maniche corte: dalle button down più eleganti e formali da abbinare a pantaloni e mocassini in ufficio alle button-up per rilassato look estivo, con jeans, pantaloncini, costume da bagno e occhiali da sole nel fine settimana.