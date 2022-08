Khaby Lame diventa italiano: guadagni del TikToker più famoso al mondo

Ha 22 anni ed è diventato in pochissimo tempo il re della rete. O almeno di TikTok, dove il suo è il profilo più seguito, con ben 148,6 milioni di follower che non aspettano altro di vedere i suoi divertenti video. Ha rispolverato la comicità più semplice, quella che non ha bisogno di parole, grazie alla sua straordinaria capacità di comunicare disappunto e stupore con le sole espressioni facciali. Si chiama Khaby Lame e finalmente è italiano.

Khaby Lame ha ottenuto la cittadinanza italiana

Nato a Dakar, in Senegal, il 9 marzo 2000, Khabane Serigne Lame si è trasferito con la sua famiglia a Chivasso, in provincia di Torino, quando aveva solo un anno. A distanza di 21 anni ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana. “Mi sentivo italiano anche prima di oggi”, ha dichiarato l’influencer a margine della cerimonia in cui ha giurato davanti al Tricolore, “come tutti gli altri, avendo vissuto sempre qua”.

È diventato famoso a marzo 2020 quando, dopo aver perso il lavoro in fabbrica, ha iniziato a pubblicare contenuti su TikTok. Il format principale del canale è quello in cui Khaby Lame spiega la poca praticità degli hack virali, cioè dei trucchetti che dovrebbero semplificare la vita, soprattutto in cucina, in casa e a scuola. E che spesso finiscono per essere colossali fallimenti ed enormi perdite di tempo.

Nonostante una folta schiera di imitatori e un esercito di detrattori, o come si dice su internet, di hater, il 22enne è riuscito a conquistare il mondo. Anche se è stato molto più difficile per lui conquistare il Belpaese e le sue istituzioni. E il lungo percorso intrapreso dal giovane per ottenere la cittadinanza italiana (qui vi abbiamo parlato del decreto Khaby Lame) ha riaperto il dibattito sullo ius soli e lo ius scholae, o almeno sui tagli alla burocrazia della Pubblica Amministrazione.

Quanto guadagna Khaby Lame: il patrimonio milionario

Khaby Lame ha raccontato di essere cresciuto nelle case popolari in una famiglia non ricca. E di aver vissuto un’infanzia felice e piena di soddisfazioni, giocando nel cortile. Grazie al linguaggio globale delle sue buffe espressioni, però, è diventato una superstar richiesta da grandi aziende come testimonial. Come Pepsi, Hugo Boss, Netflix, la piattaforma di fantasport Dream11. E addirittura Microsoft l’ha voluto per promuovere la Xbox Series S.

I suoi contenuti sono stati usati pure da TikTok e Instagram per promuovere le piattaforme stesse. E a maggio 2022 ha prestato la sua immagine al libro per bambini “Il diario di Khaby Lame” e al fumetto “Super Easy”. Contratti che lo avrebbero fatto diventare milionario. Inoltre un suo video di pochi secondi potrebbe costare alle aziende tra i 15 mila e gli 80 mila euro.

Il suo patrimonio si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, secondo alcuni, anche se per altri le cifre sarebbero ancora più basse, intorno ai 2 milioni di euro. Si tratta, come spesso accade in questi casi, di pure speculazioni. Ciò che è certo è che la stella di Khaby Lame non accenna a spegnersi. E l’influencer ha già annunciato che a breve potrebbe arrivare un film della sua vita. Qua tutti i record di Khaby Lame e qui, nel dettaglio, tutti i suoi guadagni.