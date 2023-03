Due aeroporti italiani sono tra i migliori al mondo

Tra le eccellenze italiane troviamo anche gli aeroporti. Due scali del Belpaese sono infatti stati eletti tra i migliori al mondo del 2022. Lo ha stabilito l’Airports Council International, sulla base di quanto emerso dal sondaggio denominato Airport Service Quality 2022. Si tratta di un programma internazionale finalizzato a rilevare ogni anno il grado di soddisfazione di coloro che viaggiano in aereo. Il questionario prende in considerazione oltre 300 scali sparsi in tutti il mondo e per questo il suo risultato permette di capire quali sono gli aeroporti migliori. Ma scopriamo quali sono quelli italiani.

Due aeroporti italiani tra i migliori al mondo: i parametri

Per la rilevazione vengono presi in esame oltre trenta diversi indicatori. A influire sui risultati sono per esempio anche i parcheggi e le infrastrutture di accesso aeroportuali, oppure l’efficienza dei trasporti da e per gli scali. Particolare importanza viene ovviamente data ai tempi di attesa al check-in, ai controlli dei passaporti, ai controlli di sicurezza e agli imbarchi. Ma ai passeggeri intervistati viene richiesto anche di valutare la capacità di problem solving del personale impiegato negli aeroporti.

Dal 2006 l’Airports Council International ha condotto sondaggi in più di 90 Paesi. Prendendo in considerazione la capienza degli scali, la classifica 2022 di quelli che ospitano tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri include Ankara Esenboga in Turchia, Belgrado in Serbia, Keflavik in Islanda, Malta, Porto, Milano Bergamo e Salonicco in Grecia.

Fino ai 25 milioni di capienza troviamo Alicante in Spagna, Budapest in Ungheria e Helsinki in Finlandia. Tra gli aeroporti che servono da 25 fino a 40 milioni di persone all’anno ci sono Atene in Grecia, Palma in Spagna e Zurigo in Svizzera. Tra quelli che superano i 40 milioni troviamo Istanbul in Turchia e Roma Fiumicino.

L’aeroporto di Roma Fiumicino tra i migliori scali al mondo

Proprio il Leonardo da Vinci a Roma Fiumicino per il sesto anno consecutivo ha ottenuto dall’Airports Council International il titolo di “Miglior aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri”. Una importante riconferma, che consolida il prestigio internazionale dello scalo, già inserito tra i migliori al mondo da Skytrax nell’annuale valutazione della società britannica sulle compagnie aeree e sugli aeroporti.

Sulla base dei risultati dell’Airport Service Quality 2022 il principale scalo della Capitale, primo per traffico aereo in Italia, ha conquistato anche altri importanti riconoscimenti: “Aeroporto con il personale più dedicato”, “Aeroporto più gradevole” e “Aeroporto più pulito”.

Anche Orio al Serio tra i migliori aeroporti al mondo

L’altro scalo italiano che compare nella classifica dell’Airports Council International è Orio al Serio di Bergamo, ufficialmente noto come Il Caravaggio. Già inserito nella lista dei migliori aeroporti italiani, per il secondo anno consecutivo rientra tra i migliori scali europei con capienza tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri.

L’aeroporto internazionale di Bergamo ha anche ottenuto, nella sua categoria, il riconoscimento di “più gradevole” e “più agevole” in Europa. Nel corso del 2022 Il Caravaggio, rispetto all’anno precedente, ha raddoppiato il traffico dei passeggeri. Secondo quanto emerge dalle statistiche, oltre il 94% delle prenotazioni vengono effettuate via internet attraverso app, smartphone e pc.

