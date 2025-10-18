Le mete più economiche dove viaggiare in autunno

Secondo una recente ricerca di Skyscanner, sono diverse le destinazioni low-cost dove organizzare un viaggio in autunno. Dall’Europa dell’est, passando per isole soleggiate e capitali ricche di storia, abbiamo cercato i costi di hotel e voli delle mete più convenienti citate dalla piattaforma di viaggi, con qualche indicazione e suggerimento per chi sta pensando di partire sui prezzi medi di hotel e voli.

Ovviamente, si tratta di di tariffe che potrebbero cambiare con l’avvicinarsi della partenza o con l’aumento della domanda. Ma, ad oggi, restano comunque tra le proposte più convenienti.

Le mete europee più economiche in autunno

Cominciamo dall’Europa centrale e dell’Est: Budapest è la regina dei weekend economici, qui i prezzi per gli hotel in centro partono da 30 euro a notte e dall’Italia (dai principali aeroporti) si trovano voli da 40 euro andata e ritorno. Anche Cracovia e Varsavia, con prezzi simili, offrono un mix perfetto di cultura e convenienza. Inoltre, qui il costo della vita è più basso e, per esempio, è possibile fare un pasto completo sotto i 15 euro.

Chi ama le capitali più intime può puntare su Vilnius o Sofia, due destinazioni sottovalutate ma ideali per scoprire l’autenticità dell’Europa dell’Est spendendo molto meno per i voli (andata e ritorno) rispetto ad altre mete più popolari in Europa. A Sofia, ad esempio, un hotel 4 stelle può costare meno di 40 euro, e i ristoranti locali offrono piatti abbondanti e gustosi a prezzi irrisori.

Chi preferisce il sole e un’atmosfera mediterranea, in autunno può visitare Siviglia e Lisbona. Nella capitale portoghese, tra i tram gialli e i panorami mozzafiato, si viaggia con voli da 45 euro andata e ritorno e si dorme con 35 euro a notte. A Siviglia, invece, si può ancora cenare all’aperto e assistere a uno spettacolo di flamenco con voli da 50 euro.

Isole, mare e destinazioni fuori stagione senza rinunciare al risparmio

In autunno alcune isole offrono clima perfetto e prezzi bassi lontano dall’alta stagione estiva. Creta, ad esempio, regala spiagge quasi deserte, mare ancora caldo e hotel vista mare da 40 euro a notte. Anche Maiorca e Malta sono ottime scelte per un viaggio fuori stagione: voli da 35-40 euro e la possibilità di vivere la loro anima autentica, lontano dal turismo di massa estivo.

Più lontano, ma sempre accessibile, c’è Madeira, l’isola “eterna primavera” del Portogallo, dove in autunno si cammina tra foreste verdi e scogliere a picco sull’oceano, con voli da 70 euro. Oppure Marrakech, dove i riad eleganti nel cuore della medina costano in media 35 euro a notte.

Per chi ama luoghi meno conosciuti, Podgorica in Montenegro e l’Albania sono le mete rivelazione dell’autunno. In queste zone, una cena tipica può costare meno di 10 euro, e la natura. Infine, per chi non rinuncia al fascino delle grandi città, l’autunno è anche il momento migliore per visitare Vienna, Praga o Bruxelles. Le tariffe di voli e hotel si abbassano, i musei restano aperti e le piazze si riempiono di un’atmosfera calda e rilassata. A Praga, ad esempio, bastano 40 euro per un volo andata e ritorno e si può gustare una birra artigianale per appena 2 euro.