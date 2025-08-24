123RF Offerte voli per mete calde in autunno.

Con la fine dell’estate, per molti italiani non si chiude la stagione dei viaggi. Anzi, l’autunno rappresenta un periodo ideale per concedersi una fuga al sole, approfittando di prezzi più bassi sui voli e di meno folla causa turismo. Lontani dal caos estivo, tra settembre e novembre è possibile scoprire nuove destinazioni calde, sia in Italia che all’estero, senza spendere una fortuna.

Secondo le rilevazioni di Skyscanner, ci sono mete che permettono di godersi ancora qualche raggio d’estate e al tempo stesso vivere esperienze culturali, gastronomiche e paesaggistiche uniche.

Tutti i prezzi indicati sono medie di voli andata e ritorno, e possono variare in base a date e disponibilità. Tuttavia, la tendenza è chiara: in autunno i voli costano molto meno rispetto all’alta stagione estiva, offrendo occasioni da cogliere per chi desidera concedersi un ultimo assaggio d’estate.

Dove andare in Italia

Non si deve per forza puntare a mete esotiche per godersi ancora un po’ di sole. Infatti restando in Italia si possono trovare mete dove le temperature sono ancora alte (perfette per andare al mare) e convenienti.

Tra queste, Skyscanner – tenendo conto dei prezzi dei voli più convenienti – ha selezionato:

Salerno (temperatura media in autunno 18 °C), con voli da Milano Bergamo a partire da 34 euro A/R – dopo l’estate vive una città più autentica, tra passeggiate sul lungomare, Duomo medievale e gite giornaliere in Costiera Amalfitana;

Otranto (19 °C), collegata con voli da Bergamo a Brindisi a circa 40 euro A/R, offre spiagge turchesi, mosaici bizantini e un’atmosfera mediterranea rilassata;

Modica (21 °C) nel cuore della Sicilia barocca, raggiungibile via Catania con voli da altre città a 25 euro A/R, è perfetta per unire cultura e gastronomia;

La Maddalena (19 °C), raggiungibile da Bergamo a Olbia con 30 euro A/R, ideale per escursioni in barca, spiagge di sabbia bianca e immersioni;

Capo Rizzuto (20 °C), con voli da Bergamo a Crotone a circa 40 euro A/R, nel cuore dell’Area Marina Protetta più grande d’Italia.

Mete calde in Europa

L’autunno è anche il momento ideale per esplorare alcune capitali e città mediterranee senza le folle estive. Tra le mete europee Skyscanner – considerando ancora una volta le tratte più convenienti – ha selezionato:

Lisbona, in Portogallo (20 °C), con voli da Milano o Bergamo a partire da 50 euro A/R – dai tram gialli alla Torre di Belém, fino alla musica Fado, offre storia e mare a due passi;

Marsiglia, Francia (19 °C), raggiungibile da Milano Bergamo spendendo 34 euro A/R, per godersi un mix di musei, porto mediterraneo e calette spettacolari;

Dubrovnik, Croazia (20 °C), con voli Bergamo a circa 40 euro A/R. Perfetta per chi ama le città fortificate e i panorami sul mare Adriatico;

Malaga, Spagna (22 °C), con offerte da Milano o Bergamo a partire da 39 euro A/R, la città spiagge, tapas e il fascino delle opere di Picasso;

La Valletta, Malta (22 °C), con voli da diversi aeroporti italiani a 34 euro A/R, offre storia barocca e la Laguna Blu di Comino a pochi chilometri;

Palma di Maiorca (23 °C), con voli da Milano Malpensa da 35 euro A/R, per godersi le spiagge sabbiose e un centro storico ricco di cultura;

Heraklion, Grecia (23 °C), da Milano con tratte da 60-65 euro A/R, cuore della civiltà minoica con il Palazzo di Cnosso;

Istanbul, Turchia (18 °C), con diversi voli dai principali aeroporti italiani a partire da 80-90 euro A/R, crocevia di storia e mercati tradizionali;

Biarritz, Francia (18 °C), raggiungibile da Bergamo a circa 40 euro A/R, elegante meta di mare e surf nella costa basca;

Santa Cruz de Tenerife, Canarie (24 °C) con voli da Milano Malpensa tra i 55 e i 60 euro A/R, spiagge, vita notturna e natura vulcanica;

Nicosia, Cipro (22 °C), raggiungibile via Larnaka (a 40 km) con voli da 40 euro A/R, per vivere il contrasto tra culture greche e turche.

Le mete più lontane (ma ancora accessibili)

Chi cerca un autunno più caldo può inoltre puntare anche su destinazioni extraeuropee, dove i prezzi restano competitivi in autunno. Ecco le mete con le offerte di voli più convenienti individuate da Skyscanner: