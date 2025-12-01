Le compagnie lanciano sconti su voli, hotel e pacchetti viaggio, si chiama Travel Tuesday e dura 24 ore. Sarà un'occasione per molti viaggiatori

Il 2 dicembre cade il Travel Tuesday 2025, ovvero il giorno dell’anno nel quale si trovano una serie di sconti su voli e pacchetti viaggio di molte compagnie aeree. L’evento dura 24 ore, arriva dopo il Black Friday e ha lo stesso scopo: incentivare l’acquisto di prodotti o servizi in un momento dell’anno che storicamente è uno di quelli in cui si spende meno per via della vicinanza con Natale.

Nasce, non a caso, negli Stati Uniti, ma si è ormai diffuso anche in Europa. Come il Black Friday, vuole stimolare le prenotazioni in un periodo molto lento dell’anno e, secondo i dati delle piattaforme di settore, da quando è stato lanciato, l’edizione 2025 è quella che ha registrato i dati migliori di intenzioni di prenotazione rispetto ad altri martedì dell’anno.

Cos’è il Travel Tuesday

Il Travel Tuesday nasce negli Stati Uniti e cade il primo martedì dopo il Giorno del Ringraziamento. In America è stato pensato come giornata di super offerte dedicate al tema viaggi, che si affianca quindi al più noto Black Friday. Nel 2025 cade il 2 dicembre e per 24 ore le compagnie aeree e portuali applicano una serie di sconti su voli, ma anche hotel, crociere e una serie di pacchetti e servizi extra, come noleggio auto o upgrade delle camere.

L’obiettivo del Travel Tuesday è quello di rilanciare le prenotazioni durante la settimana dopo il Giorno del Ringraziamento e prima di Natale. Viene considerata negli Stati Uniti una delle settimane più vuote dell’anno, in cui si spendono meno soldi, e così sono nati questi appuntamenti fatti di sconti che invogliano all’acquisto.

Il fatto positivo è che non ci sono limiti nell’acquisto di biglietti per voli o traghetti. Si tratta di una giornata di sconti che permette di acquistare non soltanto per la stagione invernale, ma anche per i giorni successivi, fino a periodi dell’anno considerati “alta stagione”.

Sconti alti: fino al 40% su hotel e auto

Il settore viaggi in Italia sfrutta tanto il Black Friday quanto il Travel Tuesday. Storicamente infatti la giornata di sconti arriva dagli Stati Uniti, dove l’obiettivo è quello di incentivare gli acquisti nella settimana notoriamente vuota. Così le compagnie aeree e gli hotel hanno utilizzato l’occasione per riempire voli solitamente vuoti e camere d’albergo lasciate a loro stesse. I dati arrivano dagli Stati Uniti, dove eDreams segnala sconti piuttosto elevati, in particolar modo su hotel e noleggi auto.

Da quando è arrivato anche in Europa e in Italia, il Travel Tuesday ha permesso un aumento delle prenotazioni rispetto a un normale martedì, segno che l’iniziativa sta iniziando a prendere piede e a essere apprezzata.

Come sfruttare al meglio il Travel Tuesday per risparmiare

Il Travel Tuesday, come il Black Friday, va organizzato per ottimizzare il risparmio. Grazie all’esperienza d’acquisto negli Stati Uniti, sono arrivati anche in Italia consigli piuttosto utili su come risparmiare. Si tratta di tecniche applicabili anche al Black Friday o ad altri periodi di sconto come i saldi, se applicati al settore dei viaggi.

Si può, per esempio, controllare i prezzi della meta desiderata nei giorni precedenti, quindi prima del 2 dicembre, per poi confrontarli e capire qual è il reale valore dello sconto e se vale la pena acquistare. Un altro consiglio utile è conoscere già la meta e il periodo nel quale si vuole viaggiare, così da evitare di perdere tempo al momento della prenotazione e vedersi magari sfilato via il posto a sedere.

Sempre utile verificare le politiche di cancellazione, perché alcuni sconti non prevedono modifiche anche nel caso di malattia, errore del nome eccetera. Si tratta di pratiche che permettono alle compagnie di guadagnare sugli sconti applicati, fornendo come servizi extra, a un costo maggiorato, questi dettagli.