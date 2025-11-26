Si preannuncia un Black Friday da record per il carrello degli elettrodomestici degli italiani. In occasione dei prossimi Black Friday (28 novembre) e Cyber Monday (1 dicembre), le famiglie del Belpaese stileranno una lista della spesa da circa 233 euro a testa in media, per una spesa complessiva che sfiorerà i 3 miliardi di euro. È quanto emerge da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research.

I dati in Italia

Ad avere già le idee chiare sono circa 13 milioni di italiani, che dichiarano di voler approfittare delle offerte per acquistare uno o più elettrodomestici. A questi si aggiunge un’ampia fetta di consumatori “indecisi”: altri 20 milioni affermano che decideranno all’ultimo minuto, in base agli sconti realmente disponibili.

Numeri che fanno gola, purtroppo, anche ai cybercriminali. In periodi di shopping intenso come questo, i tentativi di truffa si moltiplicano. Una recente ricerca evidenzia che, solo nell’ultimo anno, ben 2,8 milioni di italiani sono rimasti vittime di una frode o di un tentativo di truffa durante lo shopping online.

I budget degli italiani

La spesa media di 233 euro nasconde in realtà budget molto diversificati. Il 51% degli intervistati ha messo da parte fino a 1.000 euro, mentre circa 80.000 italiani arriveranno a spendere un massimo di 10.000 euro. Non è però una moda per tutti: l’indagine svela che ci sono ancora 400.000 connazionali che dichiarano di non sapere cosa siano il Black Friday e il Cyber Monday.

Ma quali sono le ragioni che spingono milioni di italiani a rinnovare la dotazione di casa? Principalmente, la necessità di sostituire un oggetto obsoleto:

nel 65% dei casi, l’elettrodomestico da cambiare è considerato “troppo vecchio”;

per il 21%, la spinta arriva dalla volontà di passare a un modello più efficiente e meno “energivoro”.

Quasi 1,9 milioni di italiani vogliono invece ampliare l’attrezzatura domestica, mentre per 2,6 milioni la ragione è più pragmatica: l’elettrodomestico attuale è rotto. “Cambiare un vecchio elettrodomestico con uno nuovo e più efficiente è un’ottima scelta per ridurre le bollette – spiegano gli esperti di Facile.it – Una nostra recente analisi ha evidenziato che è possibile ridurre la spesa elettrica fino al 68%”.

La classifica degli elettrodomestici più desiderati

Quali sono i prodotti più gettonati per questa edizione del Black Friday? A guidare la top ten è la friggitrice ad aria, desiderata dal 16,8% dei rispondenti (circa 6 milioni di persone). A completare il podio, a distanza minima, il televisore (15,8%) e la macchinetta del caffè (15,7%). Ecco la top ten completa:

friggitrice ad aria (16,8%);

televisore (15,8%);

macchinetta del caffè (15,7%);

robot-aspirapolvere (13,5%);

aspirapolvere (13,3%);

robot da cucina (10,4%);

forno a microonde (8,9%);

frigorifero (7,8%);

lavatrice (7,7%);

forno (7,6%).

I 10 consigli per acquistare online in sicurezza

Con l’aumento dello shopping, crescono i rischi. Facile.it, per difendersi dalle truffe, ha realizzato un vademecum su come difendersi:

acquistare solo su portali conosciuti e controllare le recensioni;

attenzione ai cloni, dato che alcuni siti imitano quelli ufficiali, e verificare sempre l’url nella barra degli indirizzi;

l’indirizzo deve iniziare con https, non solo http;

concludere l’acquisto fuori dal sito ufficiale (es. tramite email) priva di protezioni; ignorare email o sms sospetti con offerte incredibili e non cliccare sui link e verificaee il mittente;

se il prezzo fosse talmente scontato da sembrare impossibile, potrebbe trattarsi di una truffa;

leggete le condizioni e assicurarsi che il sito riporti chiaramente termini, condizioni e diritto di recesso;

usare sempre carte di credito o metodi tracciati ed evitare ricariche prepagate su richiesta del venditore;

verificare per bene lo sconto, dato che alcuni negozi online potrebbero gonfiare i prezzi prima del Black Friday;

non avere fretta, in quanto i truffatori usano la leva dell’offerta per poco tempo.