Fonte: ANSA Classifica delle compagnie aeree più puntuali

Nell’elenco delle compagnie aeree più puntuali al mondo non figura alcuna italiana. In questa sede per “puntualità” non si intende la capacità di spaccare il secondo, ma l’atterraggio dell’aereo entro i quindici minuti dall’orario di arrivo previsto.

Il report sui dati del 2024 è stato stilato da Cirium, agenzia specializzata in dati e analisi sul trasporto aereo commerciale.

Cirium ha realizzato la sua classifica generale della puntualità, e poi classifiche relative alle varie aree del mondo.

Classifica delle compagnie aeree più puntuali

Il primo posto per quanto riguarda la puntualità degli aerei se l’è aggiudicato Aeromexico, che nel corso del 2024 ha operato in orario nell’86,70 dei casi. Il podio è completato da Saudia (86,35%) e dall’americana Delta Airlines (83,46%). Per Delta si tratta di una conferma, dal momento che anche nel 2023 aveva raggiunto ottimi risultati in quanto a puntualità.

Questa la classifica completa:

Compagnia aerea Stato Indice di puntualità 1 Aeromexico Messico 86,70% 2 Saudia Arabia Saudita 86,35% 3 Delta Airlines Usa 83,46% 4 Latam Cile 82,89% 5 Qatar Airways Qatar 82,83% 6 Azul Brasile 82,42% 7 Avianca Colombia 81,80% 8 Iberia Spagna 81,58% 9 Sas Svezia 81, 40% 10 United Airlines Usa 80.93%

Tirando le somme, la top ten delle compagnie aeree più puntuali nel 2024 vede premiati 6 vettori delle Americhe (2 statunitensi e 4 dell’America latina), 2 vettori europei e 2 mediorientali.

Ma attenzione: la classifica generale delle migliori compagnie aeree per la puntualità prende in considerazione solo quelle globali. Può dunque capitare che compagnie che operano su ambiti regionali possano ottenere risultati migliori, come vedremo

Nessuna italiana in classifica

Delusione per le compagnie italiane, nessuna delle quali è riuscita a entrare nella classifica di Cirium. A fine estate, Ita Airways nel fornire i dati sulla puntualità dei suoi vettori aveva parlato di un indice superiore al 78%. E qualche settimana dopo, il report dell’agenzia americana Oag aveva piazzato Ita al 75° posto nel mondo, con poco più del 76% dei suoi voli atterrati in orario. Per concludere, a dicembre 2024 la classifica annuale delle migliori compagnie aeree stilata da AirHelp aveva piazzato Ita Airways al 65° posto, una drammatica retrocessione di 29 posizioni rispetto al 2023. Lo stesso report aveva evidenziato lo sforzo di Air Dolomiti, che scalando di 10 posizioni in un anno è riuscita ad entrare nella top 30 delle migliori compagnie aeree al mondo.

Europa

Tornando all’analisi di Cirium, la classifica sull’area “Europa” vede trionfare Iberia Express (84,69%), seguita da Iberia (81,58%), Sas (81,40%), Vueling (81,20%), Norwegian (79,23%), Air Europa (78,99%), Autrian Airlines (78,72%), Brussels Airlines (77,77%), Lot Polish Airlines (77,72%) e Norwegian Air Sweden (76,04%).

Nord America

La classifica del “Nord America” la guida Delta (83,46%), seguita da United (80,93%), Alaska Airlines (79,25%), Southwest Airlines (77,77%), Spirit Airlines (76,05%), JetBlue (74,53%), Frontier Airlines (71,57%), Air Canada (71,36%) e Westjet (70,99%).

America latina

In America latina la compagnia che spicca per puntualità è Copa Airlines (88,22%), seguita da Aeromexico (86,70%), Caribbean Airlines (85,47%), Gol (84,09%), Aerolineas Argentinas (83,06%), Latam (82,89%), Azul (82,42%), Avianca (81,80%), Sky Airline (76,67%) e JetSmart Chile (73,23%).

Estremo Oriente e Oceania

Per quanto riguarda la classifica relativa all’area “Estremo Oriente e Oceania”, al primo posto troviamo Japan Airlines (80,62%), seguita da Ana (80,62%), Singapore Airlines (78,67%), Air New Zealand (77,58%), Thai Air Asia (77,46%), Vietnam Airlines (76,70%), Philippine Airlines (76,06%), Garuda Indonesia (75,30%), Cathay Pacific (75,19%) e Qantas (73,93%).

Africa e Medio Oriente

Per l’area “Africa e Medio Oriente” lo scettro della compagnia più puntuale se l’aggiudica Safair (93,82%). Seguono Oman Air (90,27%), Royal Jordanian (86,35%), Kuwait Airways (84,63%), Gulf Air (84,11%), Qatar Airways (82,83%), Etihad (76,91%), Emirates (74,42%) e Flydubai (70,44%).

