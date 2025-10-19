Secondo gli esperti di viaggi e i principali motori di ricerca di voli, esiste infatti una vera e propria “finestra” per acquistare biglietti aerei a prezzi vantaggiosi: tra 8 e 12 settimane prima della partenza. Quindi, quando conviene prenotare i voli per Natale per evitare di spendere una fortuna?

Il mese ideale per comprare i voli per Natale

Per individuare il mese perfetto, bisogna considerare sia la tendenza storica dei prezzi, sia la logica di funzionamento delle compagnie aeree. Gli algoritmi di pricing infatti variano in base alla domanda, più cresce l’interesse verso una certa tratta, più aumenta la tariffa. Applicando la regola delle 8-12 settimane prima, e tenendo conto che i giorni clou delle partenze natalizie si concentrano tra venerdì 19 e martedì 23 dicembre, la finestra ottimale per prenotare è compresa tra fine settembre e la metà di ottobre 2025.

Prenotare in questo periodo può permettere di risparmiare in media dal 20% al 35% rispetto a chi acquista il biglietto nelle settimane immediatamente precedenti alle feste.

Quanto si risparmia prenotando con anticipo, una simulazione

Per capire concretamente la differenza di prezzo, immaginiamo un caso reale, utilizzando dati medi tratti dai principali motori di ricerca voli. Supponiamo di voler volare da Milano a Catania, una delle tratte più richieste (e più care) dagli italiani nel periodo natalizio.

Rispetto ai prezzi che solitamente si raggiungono in questo periodo, dove i voli per la Sicilia arrivano a costare fino a 500 euro, procedendo con una prenotazione simulata il 15 ottobre 2025 (10 settimane prima), il prezzo di acquisto è di circa 128 euro. Come si vede, si riesce a bloccare un prezzo medio inferiore a 130 euro, mentre chi aspetta l’ultima settimana prima delle feste può arrivare a pagare più del doppio.

Questo schema si ripete con variazioni minime anche su altre tratte popolari come Roma–Palermo, Bologna–Bari, Torino–Napoli, ma anche su rotte internazionali: ad esempio, un Milano–Londra nello stesso periodo costa sui 160 euro in ottobre, mentre i prezzi medi per quel periodo solitamente si aggirano intorno a oltre 290 euro, se acquistati da fine novembre a metà dicembre.

Per le tratte europee o intercontinentali, la finestra ideale si allarga leggermente. Secondo i principali portali di prenotazione, i voli internazionali conviene acquistarli tra 10 e 14 settimane prima. Questo perché le tariffe a lungo raggio rispondono a logiche di mercato più complesse e a una disponibilità di posti più ampia, ma anche a oscillazioni legate al tasso di cambio o al costo del carburante.

Perché il prezzo aumenta così tanto

Man mano che si avvicinano le festività, la domanda per i voli domestici e internazionali aumenta in modo esponenziale. Così le compagnie reagiscono adeguando i prezzi verso l’alto per massimizzare i profitti.

Inoltre, i voli più economici vengono venduti per primi e quando i posti nelle classi tariffarie più basse si esauriscono, restano solo le tariffe più care.

Ricordiamo infine che le compagnie utilizzano software di dynamic pricing che analizzano le ricerche e le prenotazioni in tempo reale. Se un gran numero di utenti visualizza una rotta (ad esempio “Napoli–Milano Natale”), il sistema interpreta la tendenza come un aumento della domanda e alza automaticamente i prezzi. L’ideale, quindi, è evitare momenti in cui l’interesse per certe mete aumenta.

Quando non conviene prenotare

Ci sono due momenti in cui acquistare un volo natalizio può risultare particolarmente sconveniente, ad esempio, quando si compra troppo in anticipo. Chi compra oltre 4-5 mesi prima rischia di non trovare ancora le tariffe promozionali stagionali, che vengono rilasciate solo più avanti.

Anche troppo tardi, per i motivi spiegati sopra, non va bene. Chi acquista nelle ultime 3-4 settimane prima del viaggio entra nel pieno dell’alta stagione, quando la maggior parte delle tariffe promozionali è già esaurita.

Giorni migliori per partire e tornare

Oltre al quando prenotare, è importante anche quando volare. Le differenze di prezzo tra un giorno e l’altro possono essere notevoli. Le partenze più economiche: in genere si trovano nei giorni di martedì, mercoledì e sabato. Evitare i venerdì e i lunedì, che sono i più cari. Inoltre, tenendo conto degli spostamenti natalizi, chi può posticipare il ritorno al 27 o 28 dicembre, o l’8 gennaio, trova spesso tariffe inferiori rispetto al 26 dicembre o al 2 gennaio.

Una famiglia di quattro persone può arrivare a risparmiare fino a 300-400 euro solo scegliendo con attenzione i giorni di viaggio.