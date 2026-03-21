Caro voli, la guerra in Iran gonfia i prezzi: quando conviene prenotare

Tariffe sempre più alte e voli più lunghi, quando conviene prenotare? Ecco perché i costi aumentano e come risparmiare sulle prenotazioni

123RF Quando conviene prenotare per risparmiare?

Il 2026 sta vivendo una inattesa criticità per il settore turistico globale: il ritorno del caro voli. Questa volta a spingere verso l’alto le tariffe è l’escalation della guerra in Medio Oriente, con il conflitto tra Iran e Israele e Usa che sta avendo effetti sul costo del carburante e sull’intera economia del trasporto aereo.

Aumentano i costi per il carburante

Per capire cosa sta succedendo bisogna partire dal costo del carburante, una delle principali voci di uscita per le compagnie aeree, che arriva a rappresentare tra il 25% e il 30% delle spese operative.

Secondo i dati recenti della Iata (International Air Transport Association), la volatilità del prezzo del petrolio greggio, influenzata dai timori per le forniture attraverso lo Stretto di Hormuz, si riflette quasi istantaneamente sulle tariffe.

Quando la tensione geopolitica sale, i mercati energetici reagiscono preventivamente, e le compagnie aeree, che operano con margini di profitto spesso inferiori al 5%, sono costrette a trasferire questi extra-costi sul consumatore finale.

La chiusura degli spazi aerei

A questo si aggiunge la chiusura di ampi spazi aerei. Volare da Roma a Bangkok o da Milano a Nuova Delhi oggi richiede spesso deviazioni e scali che aggiungono dalle 2 alle 4 ore di volo per evitare le zone di conflitto.

Più tempo in volo significa più carburante consumato, più turni per l’equipaggio e la manutenzione degli aeromobili più frequente.

Secondo le analisi di Eurocontrol, la deviazione dei flussi aerei ha creato una congestione nei cieli europei e turchi, aumentando anche i costi di gestione del traffico aereo, che vengono poi spalmati sulle tasse aeroportuali e sui supplementi carburante.

I primi rincari sono già realtà

Quelli analizzati non sono scenari futuri, poiché gli aumenti sono già iniziati. Alcune compagnie hanno introdotto il cosiddetto fuel surcharge (supplemento carburante), con rincari medi tra il 10% e il 15%.

Le tariffe per i voli verso destinazioni come Bangkok, Singapore o Tokyo sono aumentate mediamente del 20% o del 30%.

Sui voli intercontinentali si registrano aumenti anche di 50 euro a biglietto e secondo le previsioni di Iata per l’estate i prezzi potrebbero crescere anche di oltre 100 euro a tratta.

E non è finita: molte compagnie stanno ancora beneficiando di contratti di copertura sul carburante (hedging), ma quando questi scadranno l’impatto sui prezzi sarà ancora più evidente.

Quando conviene prenotare un volo

Le indicazioni che arrivano dalle compagnie e dagli analisti sono abbastanza chiare: prenotare in anticipo è oggi la strategia più sicura. I prezzi stanno già salendo e ulteriori aumenti sono probabili nei prossimi mesi.

Le compagnie non hanno escluso altri rincari e, con la guerra tra Iran e Israele, con il coinvolgimento degli Usa, e la crisi internazionale che non sembra destinata a rientrare, aspettare può significare pagare di più.

Prenotarecon largo anticipo

In questo contesto di incertezza, le regole sono state in gran parte riscritte dagli algoritmi di revenue management delle compagnie. Tuttavia, analizzando i trend dei dati di piattaforme come Skyscanner e Google Voli, è possibile individuare una finestra di opportunità per le prenotazioni.

Per i voli internazionali a lungo raggio, la finestra ottimale si è spostata. Se un tempo bastavano 3 mesi, oggi è consigliabile monitorare i prezzi dai 5 ai 7 mesi prima della partenza. Inoltre, la flessibilità è diventata la valuta più preziosa. Spostare la partenza dal sabato al martedì può generare un risparmio medio compreso tra il 12% e il 18%.

Monitorare il prezzo del petrolio

È inoltre fondamentale considerare la reattività dei sistemi di pricing delle compagnie aeree, che solitamente recepiscono le fluttuazioni del mercato entro 48 o 72 ore.

In uno scenario di forte instabilità in Medio Oriente, un improvviso rialzo del prezzo del petrolio si traduce rapidamente in un aumento dei costi per il passeggero nei giorni immediatamente successivi. Al contrario, monitorare i mercati e scegliere di prenotare dopo la diffusione di notizie rassicuranti può assicurare generare un risparmio.

Preferire rotte alternative

Infine, a causa della saturazione dei grandi hub (come Dubai o Doha), che risentono direttamente delle tensioni nell’area, sta diventando conveniente valutare scali più periferici o settentrionali. Volare verso l’Asia via Helsinki o via Istanbul può offrire tariffe più competitive rispetto ai vettori del Golfo in momenti di crisi acuta.