Ponte 2 giugno, dove andare: le mete più economiche in Italia

Fonte: iStock Potenza tra le mete più economiche dove andare per il ponte del 2 giugno

Il ponte del 2 giugno si avvicina e molti italiani approfitteranno dei quattro giorni liberi – da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno – per godersi una breve vacanza che anticipa l’estate.

Ma dove andare senza spendere una fortuna? Consultando i principali motori di ricerca e i siti delle più note agenzie di viaggio ecco una panoramica delle destinazioni italiane più economiche e con il miglior rapporto qualità-prezzo per un soggiorno.

Basilicata la meta più economica

Dalle ricerche effettuate, la meta più economica in assoluto risulta essere la Basilicata, in particolare Potenza e i suoi dintorni.

In queste zone infatti, durante il ponte del 2 giugno, i prezzi di un soggiorno per due (in camera doppia in bed & breakfast o case vacanze) si aggirano tra i 200 e i 300 euro complessivi per l’intero weekend lungo.

Sud Italia: Catania, Palermo, Bari e Matera sotto i 300 euro

Anche altre città del Sud si confermano tra le più convenienti. A Catania, il prezzo medio si aggira sui 290-300 euro, offrendo così un mix perfetto di cultura, cucina e mare. Stessi costi anche per Palermo, dove tra mercati storici e spiagge urbane come Mondello, il soggiorno promette esperienze autentiche.

Prezzi simili anche per Bari e Matera: per entrambe le destinazioni, un fine settimana lungo costa in media 280-300 euro, con il vantaggio di coniugare arte, storia e paesaggi mozzafiato, soprattutto nel caso della città dei Sassi.

Centro e Nord Italia: Toscana e Marche tra le scelte medie. Trieste la più cara tra le economiche

Chi punta alla bellezza del centro Italia deve fare attenzione alle zone più turistiche. A Firenze, ad esempio, la richiesta è molto alta: non si trova nulla sotto i 600-700 euro per tre notti. Tuttavia, allontanandosi un po’ verso la costa toscana, si trovano soluzioni più accessibili: Marina di Bibbona e Marina di Grosseto offrono soggiorni intorno ai 400 euro.

Anche la costa marchigiana, da Ancona a località come Senigallia e Numana, presenta una fascia di prezzo più abbordabile: tra i 300 e i 400 euro, con il vantaggio di spiagge pulite, buon cibo e borghi affacciati sul mare.

Chi desidera esplorare il nord-est, invece, dovrà mettere in conto una spesa più alta. A Trieste, per esempio, i prezzi medi vanno dai 400 ai 500 euro. La città giuliana resta affascinante e ricca di storia, ma non figura tra le mete più economiche del ponte.

Perché prenotare subito

Con la domanda in crescita, il consiglio per risparmiare e approfittare delle offerte più vantaggiose per il ponte del 2 giugno è semplice: prenotare il prima possibile. Le destinazioni più accessibili, soprattutto al Sud e nelle aree interne, potrebbero presto registrare il tutto esaurito. Se si vuole viaggiare a prezzi contenuti, inoltre, conviene evitare i soliti circuiti turistici e puntare su regioni come la Basilicata, la Puglia interna, o la Sicilia orientale, ancora capaci di offrire bellezza e ospitalità senza costi esorbitanti.

Disclaimer: la ricerca dei prezzi indicati in questo articolo è stata effettuata il 29 aprile 2025, prendendo in considerazione un soggiorno per due persone in camera doppia, in bed & breakfast o case vacanze, con check-in venerdì 30 maggio e check-out lunedì 2 giugno. I prezzi riportati sono indicativi e soggetti a variazioni anche significative. Le tariffe possono infatti cambiare in base a diversi fattori, tra cui la disponibilità residua delle strutture ricettive, la domanda crescente nei giorni precedenti al ponte, eventuali offerte promozionali last minute o, al contrario, aumenti dovuti all’alta stagione, nonché le politiche tariffarie delle piattaforme di prenotazione e delle agenzie online.

Si consiglia quindi di verificare in tempo reale la disponibilità e i prezzi aggiornati prima di prenotare.