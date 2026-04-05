Cosa significa lockdown energetico e quali effetti può avere in Europa su consumi, bollette, trasporti e imprese

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Si continua a parlare di un possibile lockdown energetico in Europa

L’invito del commissario europeo all’Energia, Dan Jørgensen, a “prepararsi tempestivamente” a scenari più complessi ha portato la diffusione, soprattutto in ambito giornalistico, del concetto di lockdown energetico. Il riferimento è alla possibilità, al momento ipotetica, di dover gestire una crisi energetica con strumenti straordinari a causa della guerra in Iran. Il lockdown energetico indica una situazione in cui le autorità intervengono con misure obbligatorie per ridurre l’utilizzo di elettricità, gas e carburanti, al fine di garantire la stabilità del sistema.

Cos’è il lockdown energetico

In termini pratici, il lockdown energetico coincide con un razionamento dei consumi. Si tratta di interventi che possono coinvolgere famiglie, imprese e servizi, con livelli diversi di intensità.

Le misure possibili includono:

limiti al riscaldamento e all’uso dell’aria condizionata;

riduzione dell’illuminazione pubblica e privata;

restrizioni sugli spostamenti e sull’uso dei carburanti;

rallentamento o sospensione di attività industriali non strategiche.

Non esiste al momento un piano operativo definito a livello europeo. Si tratta di strumenti già utilizzati in passato in situazioni di emergenza. Un precedente rilevante è la crisi energetica del 1973, quando anche in Italia furono introdotte misure come il divieto di circolazione delle auto in alcune giornate e la riduzione dei consumi energetici. Rispetto a quel periodo, il contesto attuale è più complesso. I consumi sono aumentati in modo significativo e l’energia è diventata centrale per attività quotidiane come tecnologia, comunicazioni e servizi digitali.

Quali sono le prospettive in Europa

Le indicazioni che arrivano dall’Unione europea, considerando il blocco delle navi sullo stretto di Hormuz, non prevedono, allo stato attuale, obblighi immediati. Si tratta di raccomandazioni che puntano a ridurre i consumi e a preparare i sistemi economici a eventuali criticità. Tra le principali misure suggerite:

ridurre l’uso di diesel e carburanti per l’aviazione;

incentivare lo smart working;

limitare gli spostamenti non necessari;

favorire il trasporto pubblico e il car sharing;

introdurre limiti di velocità più bassi;

scoraggiare i voli quando esistono alternative.

L’obiettivo è intervenire sui comportamenti prima di arrivare a misure più restrittive. Un altro tema centrale riguarda la gestione dei settori con maggior consumo energetico. Secondo i dati Istat, tra i comparti più rilevanti in Italia, sotto questo punto di vista, ci sono la metallurgia, la produzione di gomma e plastica, la lavorazione di minerali e l’industria alimentare. Queste attività sono considerate strategiche e, in caso di crisi, potrebbero essere tutelate per garantire la continuità economica. Parallelamente, anche i servizi essenziali, come sanità, trasporti pubblici e sicurezza, restano prioritari nell’allocazione delle risorse energetiche.

Le misure adottate in altri Paesi

Alcuni Paesi hanno già adottato misure concrete per ridurre i consumi. In Bangladesh sono stati introdotti blackout programmati, mentre in Myanmar sono stati limitati l’uso dei carburanti e la circolazione delle auto. In altri contesti si è intervenuti sulle abitudini quotidiane, con riduzioni dell’uso dell’aria condizionata, incentivi ai mezzi pubblici e maggiore diffusione dello smart working. Anche strumenti di incentivo sono stati utilizzati, come trasporti pubblici gratuiti o riduzioni della settimana lavorativa per contenere i consumi. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha invitato il popolo a risparmiare carburante ove possibile e a “fare la propria parte” per superare i tempi difficili che ci attendono.

“Se vi mettete in viaggio, non fate più rifornimento del necessario: fate il pieno come fareste normalmente. Pensate agli altri nella vostra comunità, nelle zone rurali e nei settori critici”, ha detto. “E nelle prossime settimane, se potete passare al treno, all’autobus o al tram per andare al lavoro, fatelo”. Inoltre ha ammesso che gli shock economici “ci accompagneranno per mesi”. In uno scenario di crisi, il lockdown energetico rappresenterebbe una misura estrema, ma già contemplata nelle strategie di emergenza per evitare impatti più gravi sul sistema economico e sociale.