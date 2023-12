Cambio di direzione per Tod’s. Il brand finanzierà inoltre il restauro di Palazzo Marino

Fonte: Ufficio stampa. Matteo Tamburini, nuovo direttore creativo di Tod's.

Si rincorrevano da settimane le notizie di un possibile cambio di marcia per l’impero di Della Valle, ad oggi le notizie sono due: il designer Matteo Tamburini sarà il nuovo direttore creativo del brand che sosterrà il restauro di Palazzo marino, attuale sede del comune meneghino.

Chi è Matteo Tamburini?

Il designer è nato a Urbino e cresciuto a Pesaro. Si preannuncia che la sua visione moderna dell’alta qualità e dell’Italian lifestyle porterà un valore aggiunto al marchio. Lui che da sempre è esperto di moda, ha lavorato per importanti brand del lusso come Bottega Veneta, Pucci e Schiaparelli.

Classe 1982, Tamburini dopo gli studi in Fashion e Design, entra nel mondo della moda nel 2000, lavorando per alcuni dei maggiori brand del lusso, tra cui l’ultima esperienza in Bottega Veneta dal 2017.

«Matteo Tamburini è un creativo talentuoso. L’artista coordinerà un ufficio stile composto da persone di grande esperienza e di grande sensibilità per tutto quello che riguarda il mondo del lusso», afferma Diego Della Valle, Presidente e CEO del Gruppo Tod’s, per annunciare l’arrivo del nuovo direttore creativo di Tod’s dopo l’uscita di Walter Chiapponi (ora da Blumarine).

Fonte: Ufficio stampa.

Matteo Tamburini commentato così: «Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte della famiglia Tod’s e di un brand che è legato a doppio filo alle mie origini e ai miei ricordi. Mi riconosco nei valori del brand e nella ricerca continua dell’alta qualità e di stile seguiti fino ad oggi e non vedo l’ora di poter dare il mio contributo».

Dopo l’uscita di Alessandra Facchinetti nel 2016, Diego Della Valle ha rivisto il ruolo di direttore creativo delle collezioni Donna, lasciando spazio all’Ufficio Stile interno. Tutto questo fino all’arrivo di Chiapponi nel 2019, che supervisionava sia la linea donna (foto a sinistra) che quella uomo. Per le collezioni uomo, invece, dal 2014 al 2019 il direttore creativo è stato Andrea Incontri.

L’intervento da 2,5 milioni a Palazzo Marino

La notizia è di qualche settimana: Tod’s consolida il legame con Milano attraverso il restauro di uno dei suoi più cari simboli. Nei prossimi sedici mesi il gruppo di Diego Della Valle sarà impegnato con il recupero della facciata di Palazzo Marino, in piazza della Scala, restituendo così al capoluogo lombardo l’edificio cinquecentesco opera dell’architetto Galeazzo Alessi.

Come annunciato dal sindaco Giuseppe Sala e dal Gruppo durante una conferenza stampa, il gruppo italiano di cui fanno parte Tod’s Hogan, Fay e Roger Vivier sponsorizzerà il rinnovo di tutte e quattro le facciate esterne ed interne del palazzo per un costo totale di 2,5 milioni di euro. Un investimento importante che rientra nel desiderio del marchio di guadagnarsi sul campo la cittadinanza meneghina.

Il progetto di restauro, spiegano dal gruppo Tod’s, è «una forma concreta di partecipazione civile che basa le sue convinzioni sulla necessità che il pubblico e il privato collaborino insieme il più possibile per sostenere progetti che servono a migliorare la qualità della vita dei cittadini».