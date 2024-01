L’impero Della Valle riapre al 650 di Madison Avenue a New York

Fonte: Ufficio stampa Tod's. La nuova boutique di Tod’s al 650 di Madison Avenue (New York).

Una nuova boutique interamente ristruttura che riflette perfettamente lo stile italiano e l’eleganza tipiche del brand. La nuova boutique di Tod’s si affaccia sulla famosa via dello shopping di New York con grandi vetrine e si estende su una superficie di oltre 250 metri quadrati.

Fonte: Ufficio stampa Tod's.

Unicità ed esperienza artigianale

Nel punto vendita sono disponibili le collezioni di accessori e ready to wear uomo e donna, tra cui i prodotti iconici, come la Di Bag, il Bubble Gommino e la nuova collezione T Timeless. Si legge in una nota che presso il flagship sono disponibili i servizi di personalizzazione che permettendo di creare accessori esclusivi con parole o iniziali, unendo esperienza artigianale e creatività.

Fonte: Ufficio stampa Tod's.

Numeri che contano

Nei primi nove mesi del 2023, il fatturato consolidato del Gruppo Tod’s è ammontato a 828,4 milioni di euro, in crescita del 14,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Negativo per circa 16 milioni di euro l’impatto delle valute; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi nove mesi del 2022, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sarebbero pari a 844,3 milioni di euro, in crescita del 16,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Nei nove mesi il marchio Tod’s ha registrato una crescita del +12 per cento e Roger Vivier ha segnato un +19 per cento.

Fonte: Ufficio stampa Tod's.

Lo store a New York

Il punto vendita Tod’s di Madison Avenue 650 incarna l’essenza del lusso e dello stile italiano. L’attenzione per i dettagli è evidente fin dall’ingresso, dove un’elegante libreria fa da sfondo ad alcuni elementi vintage, come il tavolo in travertino disegnato da Angelo Mangiarotti nel 1971 e le poltrone di Corrado Corradi dell’Acqua pensate per l’area lounge. Gli arredi sono eleganti e lineari con dettagli in pelle vacchetta e pietra grigia di Vicenza.

Fonte: Ufficio stampa Tod's.

Il direttore creativo Tamburini

Il brand di Diego Della Valle ha da poco cambiato direzione, il designer Matteo Tamburini è il nuovo direttore creativo di Tod’s. Classe 1982, Tamburini, nato ad Urbino, dopo gli studi in Fashion e Design entra nel mondo della moda nel 2000, lavorando per alcuni dei maggiori brand del lusso, tra cui l’ultima esperienza in Bottega Veneta dal 2017.

Fonte: Ufficio stampa.

Il designer cresciuto a Pesaro, porterà la sua visione moderna dell’alta qualità e dell’Italian lifestyle, che aggiungerà valore al marchio.