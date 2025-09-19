Super yacht e innovazione al Salone Nautico di Genova

Giornalista pubblicista, collabora con alcune tra le principali testate nazionali di lifestyle e spettacoli.

Si tratta di uno dei tre appuntamenti più importanti al mondo per il settore: il Salone Nautico di Genova ha preso il via con oltre 1.000 imbarcazioni, 23 nuovi cantieri e espositori provenienti da 45 Paesi.

Un vero paradiso per gli appassionati di nautica, tra eccellenze della cantieristica e le tecnologie più innovative. L’Italia si conferma protagonista assoluta: è la prima industria nautica esportatrice a livello mondiale, con il 90% della produzione destinata all’export. E nel comparto dei super yacht, il nostro Paese mantiene la leadership globale con il 54% degli ordini complessivi.