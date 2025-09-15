Salone Nautico di Genova 2025: date, prezzi dei biglietti, orari, ingressi gratuiti e come arrivare all’evento internazionale della nautica

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Giornalista e content manager

iStock Una vista del porto di Genova

Il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova apre le porte dal 18 al 23 settembre 2025. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti a livello europeo per il settore della nautica, che richiama da sempre espositori e visitatori da tutto il mondo. La manifestazione si svolge come di consueto presso Piazzale Kennedy, 1 a Genova, con orari di apertura al pubblico dalle 10:00 alle 18:30.

Quanto costano i biglietti

I biglietti per il Salone Nautico 2025 sono disponibili online sul sito ufficiale dello shop (shop.ilsalonenautico.com). L’acquisto può essere effettuato tramite carta di credito (Visa, Mastercard, American Express), Google Pay e Apple Pay.

Questi i prezzi:

23 euro + 1 euro di prevendita (online);

28 euro (in cassa);

13 euro (ridotto under 13, con controlli all’ingresso).

Chi può entrare gratis

L’ingresso è gratuito per i bambini e i ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2013, se accompagnati da un adulto.

È prevista inoltre la gratuità per le persone con disabilità, presentando la Disability Card Europea o altra certificazione valida. In questi casi, la gratuità si estende anche all’accompagnatore se la documentazione attesta la necessità di assistenza.

Limiti sull’acquisto dei biglietti

Ogni famiglia o visitatore può acquistare un numero illimitato di biglietti, ma non sono previsti biglietti cumulativi. È consentito uscire e rientrare nella stessa giornata, a condizione di ritirare il braccialetto colorato giornaliero, che cambia a seconda della data di ingresso.

La data associata al parcheggio non è invece modificabile. È consentito l’ingresso ai cani, purché tenuti al guinzaglio e con museruola. I proprietari devono inoltre avere con sé i sacchetti per la raccolta delle deiezioni.

Chi acquista un biglietto per uno degli eventi più importanti del settore nautica ha la possibilità di cambiare la data una sola volta, accedendo alla propria area riservata sul portale ufficiale.

Per quanto riguarda le visite alle imbarcazioni, queste dovranno essere prenotate direttamente presso i cantieri espositori.

Come arrivare al Salone Nautico 2025

Si può raggiungere il Salone Nautico 2025 con diversi mezzi.

L’aeroporto internazionale Cristoforo Colombo di Genova dista circa 8 km dall’area preposta all’evento. È possibile raggiungere Piazzale Kennedy con taxi, bus navetta e il servizio Volabus (linea 100) che collega lo scalo alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe.

Esistono inoltre collegamenti in bus navetta con gli aeroporti di Milano Malpensa e Nizza.

In treno la stazione ferroviaria più vicina al Salone è Genova Brignole, che dista circa 1,4 km da Piazzale Kennedy. In alternativa, si può arrivare a Genova Piazza Principe e proseguire con i collegamenti urbani.

Per chi arriva in auto ecco i percorsi consigliati: