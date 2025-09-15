Le novità più attese e i settori in evidenza al Salone Nautico 2025 di Genova. Previsti debutti mondiali tra yacht, catamarani, vela e tecnologie

iStock Tutte le novità previste al Salone Nautico di Genova

Il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova si prepara a presentare una ricca selezione di novità, anteprime mondiali e nuove tecnologie. La rassegna, in programma dal 18 al 23 settembre 2025, si articolerà nei consueti cinque spazi tematici: Techtrade, Sailing World, Boating Discovery, Living the Sea e Yacht & Superyacht. Ogni area ospiterà modelli innovativi e soluzioni all’avanguardia confermando l’evento come punto di riferimento per la nautica a livello internazionale.

Yacht e Superyacht: i grandi debutti

Tra le anteprime più attesem del Salone Nautico 2025 c’è l’Amer 120 di Amer Yachts, lungo 35,5 metri, che introduce un terzo terrazzino affacciato sul mare e il sistema Selective Catalytic Reduction per ridurre le emissioni.

Dal cantiere Sanlorenzo arriva l’SL110A (33,5 metri), caratterizzato da ponti asimmetrici e una prua-terrazza con piscina e divani integrati. Sempre da Amer Yachts sarà esposto l’Amer 100 Glass Cabin Nada, con interni ispirati al design automobilistico.

Azimut Yachts porterà il Grande 30M con un concept innovativo di vita a bordo e un sistema di propulsione Rolls-Royce MTU a basse emissioni. Ferretti Yachts presenterà invece il nuovo Ferretti 800, che completa la linea Flybridge con un fly di 40 metri quadrati.

Imbarcazioni tra 20 e 24 metri

In questa fascia si concentrano molte novità. Cantiere del Pardo debutta con due modelli: il VanDutch 75 (22,18 metri) con pozzetto di 45 mq e il Pardo Endurance 72, con murate abbattibili che ampliano la superficie della poppa.

Pershing celebra i 40 anni di attività con il GTX70, terzo modello della gamma Sport Utility Yachts. L’inglese Sunseeker propone il Manhattan 68, configurabile con quattro cabine e capace di toccare i 36 nodi di velocità.

Tra i ritorni da segnalare, quello di Grand Banks Marine Group con il Grand Banks 60, imbarcazione da lungo raggio con autonomia di 2.000 miglia.

Sotto i 20 metri: eleganza e sportività

Scendendo di dimensioni, le novità restano numerose.

Il cantiere turco Sirena Yachts porta il Sirena 60 (19,45 metri) con cabina armatoriale a tutto baglio. Omikron Yachts, dal gruppo greco Olympic Marine, espone l’OT60, mentre Solaris Power presenta il Solaris 60 Coupé, caratterizzato da scafo a V profonda.

Non mancano icone italiane come il Riva 58’ Capri, nuovo sport open yacht dal design elegante, e l’Absolute 52 Fly, con tre cabine doppie e capienza fino a 14 persone. Tra le novità spiccano anche l’Itama 54 di Ferretti Group, con doppio pozzetto, e il TT550 di Invictus Yachts, con garage indipendente dal solarium.

Catamarani e motoryacht

Il segmento dei catamarani vede l’arrivo di modelli come l’Aquila 50 Yacht, con suite armatoriale full-beam, e l’Aquila 46 Coupé, che raggiunge i 44 nodi grazie ai foil. Rio Yachts presenterà il Le Mans 50, restyling di un modello iconico, mentre Italia Yachts offrirà il 43 Veloce con nuove opzioni di motorizzazione.

Bluegame introduce il BGF45, utilizzato come chase boat all’America’s Cup 2024, mentre Beneteau presenta l’Antares 12, con otto posti letto distribuiti tra due cabine e la dinette. Da segnalare anche il Merry Fisher 1295 di Jeanneau e il Lancia Aprea 42 con area bar interna.

Vela: monoscafi e multiscafi

Il settore vela vedrà numerose prime mondiali. Cantieri del Pardo presenterà il Grand Soleil 65 Performance, mentre Solaris offrirà il Solaris 55, ispirato ai racer oceanici. Italia Yachts debutta con il nuovo IY 16.98, mentre Dufour introduce il 54 HT e l’Oceanis 52.

Tra le novità dei multiscafi, spiccano il Bali 5.2, il Lagoon 46 iconic e i modelli di Fountaine Pajot, Excess e Seawind.

Tecnologie e accessori

Il Salone non sarà solo esposizione di imbarcazioni, ma anche vetrina di accessori e soluzioni tecnologiche. Tra le novità figurano i fuoribordo Yamaha V MAX SHO, il pacco batterie modulare eBS 37 EVO di FPT, sistemi di propulsione ibridi e motori elettrici innovativi. Non mancano nuove passerelle, timonerie, stabilizzatori giroscopici e soluzioni per la gestione delle acque di bordo.

L’elettronica avrà un ruolo di rilievo con i nuovi display Garmin GPSMAP 1523xsv e i chartplotter Simrad e B&G. Saranno esposte anche le soluzioni per connettività in mare di Glomex e i sistemi audio premium di Hertz Marine.