Tutti gli eventi previsti a Genova durante i giorni del Salone Nautico

Oltre alla visita alle imbarcazioni e la possibilità di effettuare prove in mare da concordare direttamente con il cantiere espositore, in concomitanza con il Salone Nautico Internazionale di Genova, uno dei più importanti appuntamenti del settore a livello mondiale, la città si anima con una serie di eventi collaterali che arricchiscono l’offerta culturale e di intrattenimento. Si tratta di iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori, creando un’atmosfera diffusa che va oltre gli spazi espositivi.

Rolli Days e Aperirolli

Tra gli appuntamenti di spicco durante i giorni del Salone Nautico 2025 figurano i Rolli Days, che per l’occasione propongono un’edizione ridotta ma di grande fascino.

Sabato 20 settembre, dalle 18 alle 22, cinque palazzi di Via Garibaldi apriranno le porte per visite guidate condotte dai Divulgatori Scientifici, senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa sarà arricchita da installazioni luminose e postazioni musicali con generi diversi, oltre a cocktail station curate da bar della zona in collaborazione con la Camera di Commercio e Genova Gourmet. Ogni locale proporrà un drink ispirato ai palazzi protagonisti dell’evento.

Settimana Europea della Mobilità

Negli stessi giorni, Genova ospita la Settimana Europea della Mobilità, promossa dalla Commissione Europea.

L’iniziativa punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di modelli di spostamento sostenibili, sicuri e inclusivi. È un’occasione per riflettere su come rendere le città sostenibili e sempre più a misura di persona.

Millevele 2025

Sabato 20 settembre torna la Millevele Iren, giunta alla 37ª edizione. L’evento richiama imbarcazioni di ogni categoria e dimensione, impegnate in tre percorsi costieri da Genova a Punta Chiappa.

La manifestazione si è consolidata come una vera festa della vela, simbolo del legame tra il territorio e il mare.

Festival del Mediterraneo

Il Teatro Internazionale di Quartiere ospita il 18 e 19 settembre “Elegia Atomica”, con La Banda di Piazza Caricamento e la voce di Sainkho Namčylak.

Il 21 settembre, al Castello D’Albertis, è in programma il “Concerto al Buio” con Dona Rosa, cantante portoghese non vedente.

La chiusura è prevista il 23 settembre a Palazzo della Borsa con “Dervishes Remixed”, che unisce la danza sufi e la musica contemporanea.

Goa-Boa [Live] Sessions

Cinque serate musicali animeranno Villa Rossi Martini con le GOA-BOA [LIVE] SESSIONS.

In programma artisti affermati come Alan Sorrenti e nuove voci della scena italiana, tra cui Marco Castello, Anna Castiglia, Gaia Banfi e Post Nebbia.

Il 20 settembre è previsto il gran finale con La Niña, in un evento che unisce musica, teatro e cultura mediterranea.

Mostre e cultura

La Japan Graphic Design Association (JAGDA) espone 29 manifesti contro la guerra e le armi nucleari, insieme a materiali provenienti dall’Hiroshima Peace Memorial Museum.

Al Galata Museo del Mare tornano la rassegna “Incontri in Blu – Uomini, donne e storie di mare” e la mostra fotografica “Genova e la Lanterna” di Angelo Zammarrelli. Nello stesso spazio viene proposta anche la mostra “Rotte di libertà” di Ester Maria Negretti.

La Wolfsoniana celebra i vent’anni della sede museale di Nervi con l’esposizione “20×20”, che raccoglie venti opere emblematiche della collezione.

I visitatori possono inoltre scoprire Villa Luxoro, immersa nei parchi di Nervi, che conserva arredi e collezioni d’epoca. Un’altra mostra dedicata a “Genova e la Belle Epoque” esplora l’evoluzione estetica della città tra decoro ed eleganza.

Genova in blue

Sabato 20 settembre, le vie del centro – via Roma, Galleria Mazzini, via XXV Aprile e Salita Santa Caterina – ospiteranno l’esposizione di circa 60 auto storiche.

Le strade saranno chiuse al traffico dalle 17 e i negozi rimarranno aperti fino alle 23, trasformando il centro in una grande festa urbana. L’iniziativa è conosciuta come “Genova in blue” e richiama ogni anno residenti e turisti.