Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Ufficio Stampa Le cinque aree tematiche del Salone Nautico 2025 di Genova

Il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla sua 65ª edizione, torna con una proposta ricca e articolata. Con oltre 1.000 brand in esposizione e una superficie di oltre 200.000 metri quadrati tra terra e mare, l’evento è considerato un punto di riferimento mondiale per la nautica. L’85% degli spazi sarà all’aperto, con più di 1.000 imbarcazioni esposte e un format multispecialistico che si sviluppa in cinque aree tematiche, ciascuna con una propria identità.

Le aree tematiche del Salone Nautico di Genova

Per chi acquista il biglietto del Salone Nautico di Genova 2025 c’è la possibilità di poter visitare cinque aree tematiche:

Yacht & Superyacht

Sailing World

Boating Discovery

TechTrade

Living the Sea

Yacht & Superyacht

L’area dedicata agli yacht e ai superyacht rappresenta il cuore più esclusivo del Salone Nautico 2025. In una darsena progettata appositamente per l’esposizione, i visitatori troveranno i migliori esempi di design e tecnologia del Made in Italy e dei principali cantieri internazionali.

Oltre alle imbarcazioni di grandi dimensioni, lo spazio sarà arricchito da aree speciali come il Catamarans Hub, riservato ai multiscafi, e la Super Boat Area, dedicata ai gommoni superiori ai 10 metri. Qui si uniscono eleganza, innovazione e possibilità di test in mare, grazie alla marina antistante.

Sailing World

Il mondo della vela avrà un’area tutta dedicata, in cui i protagonisti saranno imbarcazioni a vela, accessori, abbigliamento tecnico e componentistica.

Il Sailing World è pensato per abbracciare l’universo velico a 360 gradi, mostrando l’evoluzione del design e le innovazioni in termini di sicurezza e materiali. All’interno, i visitatori potranno esplorare anche spazi dedicati al relax e all’intrattenimento, che rendono questa sezione uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati.

Boating Discovery

L’area Boating Discovery è dedicata al mondo del fuoribordo, con una vasta gamma di package, gommoni e imbarcazioni pneumatiche. I brand internazionali più noti esporranno le loro novità nel Padiglione Blu e negli spazi esterni adiacenti.

Le imbarcazioni saranno disponibili per le prove in mare, offrendo ai visitatori l’opportunità di testare direttamente le performance. All’interno del Boating Discovery si colloca anche il Power Village, un percorso che unisce esposizione e spazi per il relax, valorizzando il settore dei motori fuoribordo e delle imbarcazioni ad alte prestazioni.

TechTrade

Il comparto della componentistica e degli accessori trova spazio nell’area TechTrade. Qui si incontrano aziende specializzate in elettronica di bordo, impianti per porti turistici, generatori, carburanti, lubrificanti e attrezzature innovative.

Non si tratta solo di un’esposizione per il pubblico, ma anche di un luogo di business: TechTrade è infatti pensato per facilitare incontri B2B tra operatori internazionali. L’area mette in evidenza l’eccellenza del Made in Italy, nuove tecnologie di avanguardia con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’efficienza.

Living the Sea

Il Salone Nautico non è solo un evento commerciale, ma anche un luogo dove vivere il mare in tutte le sue sfumature. L’area Living the Sea accoglie iniziative legate al turismo nautico e alla sostenibilità, con momenti di confronto tra istituzioni, associazioni e operatori del settore.

Non mancano le attività pratiche, come le prove in mare di barche a vela e sport acquatici. In questo spazio si trovano anche l’Eberhard & Co Theatre, dedicato a incontri, convegni e premiazioni, e lo Shopping District, pensato per chi cerca prodotti e accessori legati al lifestyle marino.