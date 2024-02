Raúl Pagès è il vincitore del Louis Vuitton Watch Prize

L’orologiaio svizzero ha vinto la prima edizione del Louis Vuitton Watch Prize, ha ricevuto un premio di 150 mila euro e un trofeo in argento per il suo RP1 - Régulateur à détente.

Fonte: Ufficio stampa. Premio Louis Vuitton Watch Prize.

Si è conclusa la prima edizione del Louis Vuitton Watch Prize: un’esclusiva cerimonia di premiazione ha riunito alla Fondation Louis Vuitton di Parigi i candidati, la giuria e il Comitato di Esperti per svelare il vincitore di quest’anno tra prestigiosi ospiti.

Questo premio, che celebra il talento creativo, il savoir-faire e l’innovazione, vuole incoraggiare gli artigiani e gli imprenditori a diventare le future generazioni di orologiai.

Ecco chi è il vincitore

Raúl Pagès è il vincitore della prima edizione del Louis Vuitton Watch Prize. Con il suo RP1 – Régulateur à détente, ha ricevuto un premio di 150 mila euro e un trofeo in argento contenuto in una scatola Vuitton con stampa a monogramma. Interamente realizzato a mano da Raúl Pagès, il segnatempo vincitore presenta un orologio da polso a carica manuale in acciaio inossidabile, con una costruzione unica nel suo genere, caratterizzata da una costruzione unica dotata di un calibro interno.

Residente in un piccolo villaggio di Neuchâtel, in Svizzera, Raúl Pagès ha imparato il mestiere di restauratore di capolavori dell’orologeria prima di avviare la propria attività di orologiaio indipendentenel 2012.

«Essere premiato dalla giuria del Louis Vuitton Watch Prize 2023-2024 è il miglior riconoscimento possibile del mio lavoro di orologiaio indipendente – ha dichiarato Pagès -. Volevo davvero rendere omaggio ai cronometri del passato e alla cronometria marina, l’epoca d’oro dell’invenzione orologiera».

Il premio visto da vicino

Facendo eco all’eccezionale savoir-faire dell’orologeria indipendente, la forma unica del trofeo è stata ispirata da una spirale, componente essenziale dell’orologio per la precisione. La creazione in argento massiccio è stata realizzata a mano in Inghilterra e personalizzata con il nome dell’orologiaio vincitore durante la cerimonia di chiusura da un maestro incisore de La Fabrique du Temps Louis Vuitton.

Incaricata di valutare le creazioni dei cinque finalisti, una giuria di cinque appassionati rappresentanti, eletti dal Comitato di Esperti, ha partecipato alla fase finale del concorso, determinando il vincitore del Louis Vuitton Watch Prize 2023-2024.

Valutando le creazioni dei finalisti in base a criteri meticolosi, dalla creatività del design alla complessità tecnica, la giuria ha selezionato il vincitore, premiandone l’estetica unica, l’abile precisione e il savoir-faire senza compromessi.

La cerimonia e il futuro di Pagès

Tenutasi presso la Fondazione Vuitton, progettata da Frank Gehery, ai margini del Bois de Boulogne, la cerimonia di quest’anno è stata presentata dal celebre caporedattore e appassionato di orologi Wei Koh, che ha suscitato applausi quando ha definito Jean Arnault “il leader di una generazione“.

L’evento ha inoltre attirato molti rinomati orologiai e un gran numero di dirigenti di LVMH, guidati dal presidente e ceo della holding Bernard Arnault.

«Vorrei ringraziare Louis Vuitton e Jean Arnault per questo premio eccezionale. La cosa più importante è che voi fate sognare una futura generazione di orologiai», ha commentato Raúl Pagès.

LVMH prevede di organizzare il premio su base biennale, con l’obiettivo a lungo termine di celebrare i talenti emergenti. Raúl Pagès beneficerà di un anno di tutoraggio “su misura” da parte di La Fabrique du Temps, che include una consulenza professionale in materia di comunicazione, diritto d’autore, aspetti legali dell’azienda, marketing, strategia industriale e gestione finanziaria.