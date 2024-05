Roger Federer e Rafael Nadal protagonisti per Louis Vuitton

Fonte: Ufficio stampa Roger Federer e Rafael Nadal protagonisti nella nuova campagna Louis Vuitton

“Ci sono viaggi che si trasformano in leggende”: Louis Vuitton ha lanciato un nuovo capitolo della sua celebre campagna Core Values, con protagonisti le leggende del tennis Roger Federer e Rafael Nadal. Scattata dalla celebre fotografa Annie Leibovitz sulle vette delle Dolomiti italiane, la campagna cattura l’essenza del viaggio di questi atleti, dai campi di gara alla cima delle montagne, uniti dallo spirito pionieristico dei campioni. Attraverso l’obiettivo della celebre fotografa, Federer e Nadal raccontano come ogni viaggio personale possa raggiungere vette leggendarie se portato avanti con passione e determinazione. I due campioni condividono una scalata che rispecchia anche i loro percorsi professionali segnati dal rispetto reciproco e dal cameratismo. Federer, con i suoi 20 titoli del Grande Slam, e Nadal, con 22, tra cui 14 vittorie agli Open di Francia, sono celebrati non solo per i loro risultati, ma anche per i valori che rappresentano.

Orgoglio rivale

Nadal si è detto orgoglioso di partecipare alla campagna Louis Vuitton al fianco di Federer. «Essere parte di questa campagna è qualcosa di cui sono molto fiero. Soprattutto di condividerla con Roger, che è stato il mio più grande rivale e ora è un caro amico. Nella mia carriera, ho ottenuto più di quanto avessi mai sognato, quindi alla fine della giornata, l’eredità in termini di rapporti umani è il valore più importante», ha detto.

Fonte: Ufficio stampa

Federer ha condiviso sentimenti simili, sottolineando l’esperienza unica della collaborazione con Nadal: «È stato molto bello poter essere così rivali e poi, alla fine della nostra carriera, essere l’uno accanto all’altro per questa campagna. E il luogo in cui ci troviamo oggi, credo che incarni tutto questo: in cima alle montagne, per noi è qualcosa di significativo e speciale», ha osservato Federer.

Le fotografie di Leibovitz immortalano la coppia in uno splendido scenario naturale. Federer indossa il classico zaino Monogram Christopher, simbolo del suo stile intramontabile, mentre Nadal porta la versione Monogram Eclipse, che riflette la sua forza e tenacia. Insieme, incarnano i valori fondamentali di Louis Vuitton: un viaggio oltre il fisico, l’impegno per l’eccellenza e la condivisione dei sogni. Pietro Beccari, Presidente e Amministratore Delegato di Louis Vuitton, ha condiviso l’entusiasmo per questa campagna. “Sono passati sette anni da quando ho lanciato la prima campagna Core Values con Antoine Arnault, e sono lieto di far rivivere questa iconica serie. Ogni capitolo dei Core Values celebra l’eredità di Louis Vuitton: il viaggio, la collaborazione con persone eccezionali e la condivisione, sia fisica che emotiva”.

Louis Vuitton Core Values

Le campagne Louis Vuitton Core Values sono esempi leggendari nella comunicazione della moda. Chi può dimenticare Angelina Jolie con la sua shopping bag monogramma su una barca di legno in Cambogia, Keith Richards che suona la chitarra nella sua stanza d’albergo o l’ex leader sovietico Mikhail Gorbaciovsullo sfondo del muro di Berlino? Lanciate per la prima volta nel 2007, le campagne Core Values ritraggono leggende del nostro tempo accompagnate in viaggio dalle loro valigie Louis Vuitton, in momenti cinematografici fotografati da Annie Leibovitz. Un’ode alle radici del marchio di lusso francese nei viaggi, Core Values è un inno alla scoperta di sé e dell’eccellenza.