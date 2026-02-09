Dai guadagni al Grande Fratello Vip fino ai beni perduti a Cuba per Castro, chi era Patrizia De Blanck e a quanto ammonta il suo patrimonio

È morta Patrizia de Blanck. La contessa, nota ospite televisiva, aveva 85 anni. Figlia di Lloyd Dario e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione a diversi programmi televisivi italiani di successo.

A dare la notizia è stata la figlia Giada. In un lungo post ha commentato: “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma”. La figura, ormai iconica per molti, è l’ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario. Non sono mancati i dubbi sul suo sangue nobile, ma ha sempre smentito.

Chi era Patrizia De Blanck?

A 85 anni, l’8 febbraio 2026 si è spenta la contessa Patrizia De Blanck, ultima discendente della famiglia veneziana di Lloyd Dario e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal.

In Italia la contessa si è fatta strada nello showbusiness, fin da quando nel 1958 divenne una delle vallette del programma Il Musichiere condotto da Mario Riva.

Tornò in televisione nel 2002 come ospite fissa a Chiambretti c’è su Rai 2 e a Domenica In con Paolo Bonolis. Dal 2005 ha iniziato a partecipare a diversi reality show, come Il ristorante su Rai 1 e l’Isola dei famosi.

Si è fatta notare anche al cinema, dove ha interpretato se stessa in Vacanze di Natale a Cortina. Poi nel 2020 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip.

Oltre alla vita pubblica, anche la sua vita privata è di interesse. Si sposò nel 1960 una prima volta con un aristocratico britannico, ma dopo la rottura, si fidanzò con Farouk El Chourbagi. Questo finì assassinato nel 1964. Infine nel 1971 si è sposata in seconde nozze con Giuseppe Drommi, console italiano di Panama.

Il patrimonio della contessa

La contessa del popolo ha partecipato a diversi reality show, che sappiamo avere un pagamento a puntata o a partecipazione. Per capire il suo patrimonio, non possiamo evitare di parlare delle partecipazioni televisive o dei suoi matrimoni passati.

Parte dei suoi guadagni sono da collegare ai derivati economici delle relazioni avute con due uomini facoltosi.

Una vita facoltosa, ma anche costellata di grandi perdite economiche. Un primo episodio è stato raccontato proprio dalla contessa nella sua biografia. Si tratta di una perdita di 3 milioni di dollari relativi alle proprietà dei De Blanck a Cuba, dopo un litigio tra suo padre e Fidel Castro.

Nel 2000, in un’intervista rilasciata al settimanale Top, raccontò che un tempo avevano sei persone di servizio mentre “ora ne abbiamo una sola che cura praticamente solo i nostri 4 cani”.

Piccolo successo anche per il suo romanzo “A letto col diavolo” pubblicato con Armando Curcio nel 2008. Ma è la televisione ad averle dato il maggior guadagno. Il cachet per il Grande Fratello Vip 5 ha incassato 10mila euro a settimana. A questo si aggiunge il cachet di ingaggio, che secondo il direttore del settimanale Nuovo, ammontò a 100mila euro.