IPA Grande Fratello, quanto guadagna chi vince: il caso Anita Mazzotta e i conti veri del premio.

Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025. La 26enne piercer e tatuatrice, tra le concorrenti più discusse e strategiche della diciannovesima edizione del reality show, Anita ha rispettato i pronostici e ha conquistato la vittoria nella finalissima del 18 dicembre condotta da Simona Ventura. La domanda che tutti si pongono adesso è una sola: ma quanto guadagnano i concorrenti e il vincitore del Grande Fratello?

Al fianco di Anita, nel rush conclusivo, c’erano anche Grazia Kendi, Jonas Pepe, Omer Elomari e Giulia Soponariu, ma a trionfare è stata lei. Hanno prevalso lucidità e capacità tattica.

Anita Mazzotta vincitrice del Grande Fratello 2025

Il percorso di Anita Mazzotta nella Casa del Grande Fratello è stato segnato da momenti umanamente durissimi e da altri, invece, più leggeri e sentimentali: l’uscita temporanea per dare l’ultimo saluto alla madre e, subito dopo, la nascita della storia d’amore con Jonas Pepe, che ha rappresentato uno degli snodi narrativi principali di questa edizione. Stratega consapevole, poco incline allo scontro diretto e capace di stare al centro senza esserlo davvero, Anita ha capitalizzato la sua presenza in coppia e una condotta di gioco intelligente, arrivando alla fine nel modo forse meno rumoroso ma più efficace possibile.

Il montepremi del Grande Fratello

Come sempre, la parte più discussa dopo la proclamazione del vincitore è una sola: “Quanto ha vinto Anita Mazzotta?”. La cifra comunicata in televisione è di 110.000 euro, indicata come montepremi in gettoni d’oro. Ma chi conosce le regole dei premi televisivi sa bene che la cifra annunciata è lorda e che, tirate le somme, in tasca rimane una cifra ben differente, come netto.

Il primo passaggio riguarda le tasse: in Italia le vincite televisive sono in genere soggette a ritenuta alla fonte del 20%. Tradotto: dei 110.000 euro annunciati, il primo taglio toglie circa 22.000 euro. Il risultato dopo le tasse si aggira sugli 88.000 euro.

Il secondo passaggio riguarda la conversione dei gettoni d’oro: sì, perché il premio non viene consegnato in denaro contante ma in gettoni d’oro, che devono essere convertiti. Qui entrano in gioco commissioni, costi di gestione e inevitabili differenze tra valore nominale e reale quotazione alla rivendita. Ed è qui che si verifica il secondo ridimensionamento. Le stime più attendibili indicano che, tra conversione e spese, la cifra effettivamente incassata scende ulteriormente, assestandosi attorno a circa 65.000 euro netti effettivi.

Quindi sì: Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025 conquistando il montepremi ufficiale di 110.000 euro. Ma in tasca le rimarrà più o meno la metà.

Lo “stipendio” quotidiano dei concorrenti Nip

Al premio finale, però, va aggiunta un’altra voce di entrata (che però è stata raccolta da retroscena e non da fonti certe). Si parla del cachet giornaliero riconosciuto ai concorrenti Nip (Not Important Person, praticamente il contrario di Vip). Secondo quanto ricostruito negli anni e confermato da alcuni ex gieffini, i concorrenti non famosi percepiscono un compenso che oscillerebbe tra i 50 e gli 80 euro al giorno.

La diciannovesima edizione del Grande Fratello è durata dal 29 settembre 2025 al 18 dicembre 2025, quindi circa 80 giorni di permanenza continuativa nella Casa (salvo interruzioni straordinarie). Quanto vale questo in denaro?

stima minima 50 euro × 80 giorni = circa 4.000 euro;

stima massima 80 euro × 80 giorni = circa 6.400 euro.

Una cifra che, anche se modesta rispetto al montepremi, rappresenta comunque un’aggiunta interessante, anche in considerazione del fatto che chi entra al Grande Fratello deve lasciare per alcuni mesi la propria professione o lo studio.

Il totale complessivo incassato da Anita Mazzotta

Tirando le somme, se uniamo

circa 65.000 euro netti dal premio finale

più 4.000/6.400 euro di cachet complessivo

arriviamo a una forbice finale che porta i guadagni di Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025 intorno ai 70.000/72.000 euro complessivi.

Ma se saprà giocare le sue carte, Anita Mazzotta potrà considerare il Grande Fratello solo un trampolino di lancio. Di fronte a sé ha due strade: l’oblio o la possibilità di lavorare tramite sponsorizzazioni, inviti televisivi, crescita social, recitazione e, perché no, a lungo andare anche conduzioni televisive (come Eleonora Daniele, da tempo fra i volti più amati della Rai).