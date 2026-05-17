Il patrimonio di David e Victoria Beckham ha subito una spinta grazie alla crescita di Inter Miami, al mattone e alla moda

IPA I coniugi Beckham nella lista dei miliardari britannici.

Il club dei miliardari britannici accoglie due nuovi soci: si tratta dei coniugi David Beckham e Victoria Adams, ormai nota anche come Lady Beckham. Per l’entità del loro patrimonio, la coppia è comparsa nella nuova edizione della Sunday Times Rich List, la graduatoria che ogni anno riunisce le 350 persone e famiglie più ricche del Regno Unito.

Secondo le stime, il patrimonio dei Beckham ha raggiunto 1,185 miliardi di sterline, una cifra che li proietta direttamente nell’Olimpo dei paperoni mondiali. Per David Beckham si tratta anche di un altro traguardo: l’ex calciatore viene indicato come il primo atleta britannico ad aver raggiunto il miliardo.

Come hanno fatto i Beckham a diventare miliardari

David Beckham è famoso al grande pubblico per avere iniziato come calciatore. Poi sono arrivate le pubblicità ed altri ruoli nel mondo dello spettacolo e della comunicazione.

Victoria Caroline Adams ha iniziato come cantante nelle Spice Girls (era Posh Spice), poi è arrivato l’ingresso nel mondo della moda.

Ma la crescita economica della famiglia Beckham è legata soprattutto all’espansione di Inter Miami, il club statunitense di cui l’ex capitano dell’Inghilterra è comproprietario.

Negli ultimi anni il valore della società è aumentato, spinto anche dall’arrivo e dalla permanenza di Lionel Messi, diventato il principale volto del progetto sportivo e commerciale.

Ma al pallone si aggiunge il mattone: accanto alla squadra pesa anche lo sviluppo immobiliare legato al nuovo stadio e all’area che ruota attorno al complesso sportivo: uffici, negozi, spazi commerciali, residenze e ristorazione. È questo ad avere mandato alle stelle il valore complessivo dell’investimento.

I coniugi Beckham , di fatto, hanno più che raddoppiato il loro patrimonio: un anno fa le stime si assestavano attorno ai 500 milioni di sterline. Oggi, grazie a tutti gli asset sfruttati da David e Victoria Beckham, il patrimonio di famiglia è più che raddoppiato.

Il brand Beckham

David Beckham, inoltre, continua a mantenere accordi con grandi marchi internazionali e conserva partecipazioni nelle attività che gestiscono il suo brand personale.

Negli anni l’ex stella di Manchester United, Real Madrid, Milan e LA Galaxy ha trasformato la propria immagine in una miniera d’oro fatta di sponsorizzazioni, licenze e partnership. Una parte delle attività è stata integrata nell’accordo con Authentic Brands Group.

Victoria Beckham e la moda

Importante anche il contributo di Victoria Beckham. L’ex cantante delle Spice Girls aveva lanciato il proprio marchio di moda nel 2008. Negli anni, però, ha affrontato periodi alterni con risultati economici non sempre positivi. La situazione poi è cambiata progressivamente: il brand Victoria Beckham ha registrato una crescita costante fino a superare i 100 milioni di sterline di fatturato, diventando un caso nel segmento fashion europeo.

Il marchio si chiama semplicemente Victoria Beckham e si è incuneato nel segmento del quiet luxury: prezzi alti, alta qualità e niente brand esibiti. Sul sito ufficiale dello store, un paio di jeans da donna vanno da un minimo di 350 sterline a un massimo di 650. Una felpa con cappuccio si acquista a circa 250 sterline. Lusso sì, ma non estremo come quello di altre maison più famose.

Per Victoria Beckham completano il quadro libri e progetti complementari (musica, tv e attività come testimonial per altri brand).