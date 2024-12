Stone Island rivoluziona la moda: arriva la giacca (per la prima volta) in vero metallo

Fonte: Ufficio stampa Stone Island La giacca 45799 Metal Mesh Jacket di Stone Island

Stone Island ci sorprende ancora una volta con una creazione che unisce tecnologia all’avanguardia e design iconico: la prima giacca in vero metallo. Non stiamo parlando di un semplice effetto metallizzato, ma di una lavorazione complessa che ha portato il brand a spingersi oltre i confini dell’innovazione tessile, grazie all’impiego delle nanotecnologie.

La giacca, battezzata 45799 Metal Mesh Jacket, rappresenta una sintesi perfetta tra avanguardia tecnologica e stile futuristico, dimostrando ancora una volta come il marchio sia un pioniere nell’esplorazione di nuovi materiali e tecniche produttive.

Nanotecnologia e design: il cuore dell’innovazione

Per realizzare questa giacca unica, Stone Island ha utilizzato una sofisticata tecnica che permette di infondere l’alluminio direttamente nel tessuto. Questo è stato possibile grazie alla vaporizzazione del metallo allo stato solido, che si deposita poi come una sottile pellicola nanometrica sul filato di organza poliestere Cordura 500. Il risultato è un tessuto che non solo incorpora il metallo, ma ne mantiene l’aspetto e la consistenza in modo sorprendente.

Il finish della giacca è ciò che la rende davvero unica. La sua colorazione argento fluido, unita a motivi ondulati, richiama l’effetto del metallo liquido. Questo stile futuristico non è un caso: si ispira alle tute spaziali argentate degli anni ’60 utilizzate dalla NASA, richiamando un’estetica che potremmo definire “futurismo retrò”.

Un simbolo di stile e ricerca che piace

La 45799 Metal Mesh Jacket non è solo un esperimento tecnologico, ma anche un prodotto di grande impatto visivo. Presentata attraverso una campagna che ha come protagonista il celebre skateboarder Sage Elsesser, fratello della modella Paloma Elsesser, la giacca viene raccontata con un approccio fresco e contemporaneo. La campagna riprende un format già noto del brand, con 100 domande poste al protagonista, creando un legame tra innovazione e autenticità. La giacca mantiene anche tutti i dettagli iconici di Stone Island, tra cui l’inconfondibile logo sul braccio, che continua a rappresentare un marchio di qualità e stile riconosciuto a livello internazionale.

Prezzo e posizionamento: il valore dell’innovazione

Come spesso accade con i prodotti di ricerca avanzata, il prezzo della giacca riflette l’impegno tecnologico dietro la sua creazione. Con un costo di 2.530 dollari, la Metal Mesh Jacket si posiziona come un capo esclusivo, destinato agli appassionati di moda che cercano qualcosa di unico. Stone Island conferma così il suo ruolo di leader nella sperimentazione tessile, proponendo un prodotto che non è solo un capo d’abbigliamento, ma una vera e propria opera d’arte tecnologica.

La 45799 Metal Mesh Jacket rappresenta molto più di una giacca: è un simbolo di come la tecnologia e la moda possano fondersi per creare qualcosa di rivoluzionario. Con il suo design futuristico e il suo processo produttivo all’avanguardia, Stone Island dimostra ancora una volta di essere un passo avanti nel ridefinire il concetto di innovazione nel settore della moda. Un capo che non solo veste, ma racconta una storia di passione, ricerca e creatività, destinata a lasciare il segno.