L’ottobre milanese indossa gli occhiali Püra, sono i più cool della stagione

Fonte: Nicola Borsoni Nuovi occhiali Püra, made in Japan

Must dell’autunno 2024 sono i nuovi modelli lanciati dal brand Püra. La nuova collezione di occhiali da sole, interamente Made in Japan, incarna perfettamente questi principi. Ispirata alla bellezza cruda dell’architettura brutalista, la collezione si distingue per le sue linee nette e angoli audaci, che richiamano l’estetica essenziale e la forza di questo stile architettonico. Ogni paio di occhiali trasmette una sensazione di resistenza e solidità, unendo forma e funzione in modo magistrale.

Design per la giungla milanese

Nonostante l’impatto visivo forte e deciso, gli occhiali di Püra possiedono una qualità senza tempo, pensata per accompagnare chi li indossa nelle varie esperienze della vita. Come le strutture brutaliste che resistono alla prova del tempo, anche questi occhiali sono progettati per durare, diventando un compagno affidabile per chi ama esplorare il mondo urbano e oltre.

Fonte: Nicola Borsoni

In un settore dove le tendenze cambiano rapidamente, Püra rimane fedele alla sua missione: creare design che coniugano raffinatezza, funzionalità ed un’estetica intramontabile.

Un’eleganza che resiste al tempo

Püra è un brand che si distingue per la sua visione multidisciplinare e un’estetica che ambisce a durare nel tempo. Traendo ispirazione da vari settori del design, Püra fonda il suo approccio su due principi fondamentali: artigianato complesso e semplicità senza tempo. In un mondo in continua evoluzione, il brand punta a creare oggetti che incarnano un’eleganza duratura, resistendo alle tendenze passeggere.

Fonte: Nicola Borsoni

Uno degli elementi cardine dell’identità di Püra è l’influenza dell’architettura brutalista, un movimento noto per l’uso di materiali grezzi e forme audaci. Questa estetica si riflette nell’equilibrio tra design funzionale ed espressivo, dove semplicità, geometria e texture sono protagonisti. L’obiettivo del brand è creare prodotti che vadano oltre la moda del momento, proponendo pezzi senza tempo e realizzati senza compromessi, destinati a durare negli anni.