Givenchy lancia la linea prêt-à-porter e accessori “A Holiday Game”

Una collezione che celebra il lusso in un’atmosfera conviviale, ispirata ai giochi da tavolo e pensata per brillare durante la stagione natalizia.

Fonte: Ufficio stampa Givenchy lancia la collezione “A Holiday Game”

Con l’arrivo delle festività, Givenchy lancia “A Holiday Game,” una collezione prêt-à-porter e di accessori che unisce lusso e intimità. Scattata dal fotografo e regista Mark Kean, la campagna ritrae una serie di capi iconici in contesti ispirati ai giochi da tavolo, come scacchi e dama, creando un’atmosfera rilassata e sofisticata. L’idea alla base è celebrare la bellezza dell’eleganza durante momenti di convivialità, tipici delle feste invernali.

Dettagli preziosi e capispalla d’impatto

Tra i look spiccano capi audaci e accattivanti, pensati per brillare durante gli eventi festivi. Il cage dress, un abito strutturato con intreccio grafico di cristalli e impreziosito da pompon di piume, è pensato per chi desidera essere il centro dell’attenzione. La Maison propone anche capispalla distintivi: una cocoon jacket in pelliccia sintetica nera e una giacca con ampi polsini in pelliccia, impreziositi dalla firma maculata della Maison. L’abbigliamento casual, con capi come un morbido maglione a costine, jeans dal taglio classico e la borsa di stagione Voyou in shearling scamosciato, dona un’allure confortevole e rilassata, perfetta per i momenti più intimi della stagione.

Fonte: Ufficio stampa

Gli accessori: un’esplosione di stile e carattere

Gli accessori sono un vero e proprio punto focale della collezione. Tra le borse di punta, la P’tit Voyou in pelle nera lucida, l’Antigona Toy Lock in pelle scamosciata color ebano scuro e la Pumpkin bag con tracolla a catena metallica arricchiscono ogni look. Non mancano le proposte audaci come gli stivali Shark Lock in stampa pitone borgogna, gli occhiali da sole cat-eye 4G impreziositi da cristalli e la collana 4G con frange di cristalli, ideali per dare un tocco di glamour.

Fonte: Ufficio stampa

Sartoria maschile: eleganza aristocratica e dettagli flamboyant

La sartoria maschile si ispira all’iconico stile aristocratico di Hubert de Givenchy, reinterpretandolo con dettagli flamboyant che aggiungono un tocco di audacia. Giacche da smoking e pantaloni formali si tingono di ruggine e viola, in un mix di eleganza e stravaganza. Il motivo argyle, riproposto in tonalità acquatiche e decorato con il Monogram 72 d’archivio, richiama lo stile dandy, mentre gli accessori come gli occhiali da sole GV Day e gli stivali Chelsea completano i look maschili con raffinatezza.

Con “A Holiday Game,” Givenchy riesce a reinterpretare l’eleganza senza tempo in chiave moderna, rendendo ogni pezzo un tributo all’equilibrio tra lusso e intimità, perfetto per la stagione delle feste.