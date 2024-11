Gucci Gift: il fascino degli occhiali Eyewear che piacciono a Sinner

Eleganza e innovazione si incontrano nei modelli Eyewear della stagione festiva nella campagna “To the Mountains”

Fonte: Ufficio stampa gucci Nuova collezione eyewear di Gucci

Gucci celebra la stagione festiva con una nuova collezione Eyewear, protagonista della campagna Gucci Gift. Con la sua capacità unica di fondere ispirazioni d’archivio e dettagli contemporanei, la Maison ridefinisce il concetto di eleganza con due modelli iconici che riflettono lo stile inconfondibile del marchio.

La campagna “To the Mountains” vista da vicino

Intitolata To the Mountains, la campagna ci trasporta in paesaggi montani mozzafiato, dove il lusso degli occhiali Gucci si sposa con la natura selvaggia e pura. Al centro della narrazione visiva troviamo Jannik Sinner, Global Brand Ambassador, che interpreta con classe e carisma i nuovi modelli GG1735S e GG1774S.

I modelli iconici: GG1735S e GG1774S

Il modello GG1735S, con la sua montatura squadrata, rappresenta un omaggio all’heritage di Gucci. Le aste in gomma, coordinate al colore delle lenti, aggiungono un tocco contemporaneo, mentre l’elemento decorativo ispirato al motivo Webdona una raffinatezza iconica. Perfetti per chi cerca uno stile sofisticato ma versatile, questi occhiali da sole si adattano a ogni occasione, rendendo ogni sguardo indimenticabile.

Fonte: Ufficio stampa gucci

Per chi desidera un’estetica più audace, Gucci propone gli GG1774S, occhiali da sole a mascherina dal design avvolgente e dal volume deciso. Il loro profilo sportivo è impreziosito dal logo Gucci tridimensionale sulle aste, un dettaglio che sottolinea il legame tra moda e funzionalità. La silhouette dinamica rende questo modello ideale per affrontare la vita quotidiana con energia e stile, senza rinunciare al lusso.

L’equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione

Questi occhiali non sono solo accessori, ma veri e propri statement di personalità. Attraverso To the Mountains, Gucci ci invita a esplorare nuovi orizzonti, sia estetici che emotivi, celebrando l’equilibrio tra tradizione e innovazione.

Con la collezione Eyewear, Gucci continua a ridefinire i canoni del design, regalando momenti di pura eleganza. Questa stagione festiva, lasciati ispirare da una visione sofisticata e audace che solo Gucci sa offrire.