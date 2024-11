Dimentichiamo le valigie di Gucci in Galleria, quest’anno l’albero lo fa Dior

Il debutto del luxury brad in Galleria Vittorio Emanuele, l’eredita di Swarovski e Gucci, fino l’accensione (in forse) per il 4 dicembre.

Fonte: IPA Albero Gucci 2023 in Galleria Vittorio Emanuele, Milano

Per la prima volta nella sua storia, il brand di lusso Dior si prepara a realizzare l’albero di Natale al centro della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, proprio accanto alla sua boutique. Un debutto attesissimo, che segna un nuovo capitolo nella tradizione natalizia della città, celebre per i suoi spettacoli di luci e decorazioni raffinate.

Un’eredità di lusso: da Swarovski a Gucci

L’albero Dior 2024 prende il posto di Gucci, che lo scorso anno aveva destato non poche critiche con un’installazione audace e non convenzionale: un abete composto da blocchi rappresentanti valigie con il logo della maison. Prima ancora, Swarovski aveva dominato per anni con i suoi iconici alberi tempestati di cristalli, diventati simbolo di eleganza e lusso sotto la cupola della Galleria.

Fonte: IPA

Ma cosa possiamo aspettarci dal primo albero Dior? Se le precedenti installazioni natalizie del brand sono un indizio, probabilmente vedremo una fusione di tradizione e modernità. Nel 2022, Dior aveva realizzato un albero amatissimo in Piazza della Scala, che aveva conquistato i milanesi con il suo design raffinato e senza tempo. Quest’anno, l’attenzione è tutta rivolta alla Galleria, dove l’albero potrebbe integrarsi armoniosamente con le decorazioni della cupola e il simbolo della città al centro.

Quando si accenderanno le luci?

La data di accensione è ancora un mistero, ma seguendo la tradizione dovrebbe precedere quella del Duomo, fissata per il 6 dicembre. Lo scorso anno, le luci si erano accese la sera del 4 dicembre, e sembra probabile che il 2024 seguirà un calendario simile.

Dior e Milano: un legame di lusso e innovazione

Con questa nuova iniziativa, Dior non solo celebra lo spirito delle feste, ma riafferma il legame tra moda, arte e la città di Milano, confermando la centralità della Galleria Vittorio Emanuele come palcoscenico del lusso e dell’innovazione. Non resta che attendere il grande momento e scoprire se questo albero entrerà nei cuori dei milanesi come quello del 2022, o se lascerà spazio a dibattiti come accaduto lo scorso anno. Milano è pronta per un Natale scintillante sotto il segno di Dior.